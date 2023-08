Florica, femeia care a murit în urma exploziei din Crevedia, și-a prevestit moartea?! Ce le spunea mereu copiilor ei: „O să se întâmple ceva până la urmă. Din cauza buteliilor”

In articol:

Exploziile de la stația GPL din Crevedia le-au dat viața peste cap multor familii din comună. Unii dintre ei au rămas chiar fără case, căci au fost distruse în urma incendiului devastator, iar alții își plâng acum părinții. Sorin, fiul cuplului care a murit în urma exploziilor, își strigă durerea și a mărturisit că mama lui, Florica, presimțea că își va găsi sfârșitul din cauza buteliilor GPL.

Florica și soțul ei și-au pierdut viața în urma incidentului extrem de grav care a avut loc, în urmă cu două zile, în Crevedia. Bărbatul nu a avut puterea să își vadă partenera de viață arsă pe o suprafață enormă din corp și a murit din cauza unui infarct, cazând la pământ chiar lângă soția lui. Florica, din păcate, a decedat ieri, din cauza arsurilor pe care le avea pe o suprafață de 95% din corp. Acum, cei doi copii ai lor sunt devastați și nu pot suporta faptul că părinții lor au fost victimele tragediei din Crevedia. Sorin, fiul celor doi soți, a făcut dezvăluiri dureroase, povestind că mama lui și-a prevestit moartea. Înainte de incidentul macabru, femeia își tot avertiza copiii și le spunea că sigur va avea loc un eveniment tragic din cauza scurgerilor de gaze de la buteliile din stația GPL. Mai mult, Florica era aproape sigură că ea și soțul ei vor sfârși din

această cauză, premoniție macabră care, din păcate, s-a adeverit.

„Ne spunea mereu că o să moară din cauza la buteliile alea, că o să se întâmple ceva până la urmă. Mi-a mai zis că dacă e să moară din cauza asta, măcar să moară amândoi, că ei nu pot să stea unul fără altul. Și așa s-a și întâmplat. Mie și surorii mele mereu ne zicea că din cauza asta o să moară! Erau pierderi de gaze, mirosea când se transfera, toți vecinii știau. A ajuns gazul la 40 de metri, a ajuns la noi în curte. Ei aveau o pompă electrică, poate de la aia. Am văzut eu, mută de ani de zile”, a declarat Sorin, fiul cuplului din Crevedia, pentru România TV.

Ion Doldurea, primarul din Crevedia, și-a dat demisia printr-un mesaj pe internet

Deși, inițial, Ion Doldurea a făcut câteva declarații năucitoare, părând dezinteresat de situația care a avut loc în comuna unde era primar de câțiva ani, bărbatul a revenit cu un mesaj neașteptat, spunând că s-a autosuspendat

din toate funcțiile pe care le deținea. Primarul, care este și tatăl patronului stației GPL unde au avut loc exploziile, s-a arătat foarte afectat de evenimentul grav care a avut loc în Crevedia, spunând că primele sale declarații au fost interpretate greșit.

„Sunt puternic afectat și îndurerat de tragedia care a zguduit comunitatea locală din Crevedia și transmit întreaga mea compasiune familiilor greu încercate, celor care au rude sau prieteni pe patul de spital și cetățenilor care au avut de suferit de pe urma deflagrației. De asemenea, transmit sănătate și putere celor care sunt în acest moment pe paturile spitalelor și luptă pentru recuperare. Am constatat că una dintre declarațiile pe care le-am acordat ieri unui reporter, sub imperiul emoțiilor și devastat de vestea primită, a fost interpretată și exploatată altfel decât cum am vrut să transmit. Nu am nici o scuză dar vreau să le spun tuturor că regret profund că în spațiul public a fost indusă ideea că aș fi nepăsător față de efortul și sacrificiul pompierilor și forțelor de ordine implicate într-o astfel de situație. La momentul acelei discuții cu jurnalista, pe baza informațiilor lapidare pe care le aveam, m-am referit pe de o parte la angajați ai firmei, victime ale deflagrației, și pe de altă parte, la pompieri ca profesioniști aflați într-o operațiune în care își asumă riscuri. Raportat la situația de fapt, responsabilitatea efectuării manevrelor la fața locului pentru stingerea incendiilor aparține pompierilor, motiv pentru care m-am exprimat folosind expresia ”e problema lor”. Ca om, evident că sunt devastat de ideea că mulți pompieri au fost răniți și alți oameni au suferit ca urmare a acestui incendiu, repet, un accident. Vreau să fie foarte clar că pentru mine, ca om, pompierii români sunt eroi care știu că își riscă viața zi de zi și pot suferi răni grave, fiind pregătiți în orice moment de sacrificiul suprem. Având în vedere situația creată, deși nu am și nu am avut niciodată vreo implicare în societatea comercială unde s-a întâmplat tragicul eveniment, dar fiind vorba de un membru al familiei mele, pentru a nu exista nici un alt fel de interpretare, am luat decizia de a mă suspenda din calitatea de membru al PSD și, implicit, din orice altă funcție politică deținută.”, a scris Ion Doldurea pe pagina sa de Facebook.