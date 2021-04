Floricica Dansatoarea, mesaj de încurajare pentru Zanni de la Survivor România: „Ai fost la casa de copii ca mine...” VIDEO

In articol:

Florea Dragomir, cunoscută drept Floricica Dansatoarea, nu mai are nevoie de nicio prezentare. Este una dintre cele mai cunoscute figuri din mediul online românesc și a ajuns cunoscută pentru aparițiile sale la proteste. Floricica Dansatoarea s-a dovedit a fi o fană desăvârșită a show-ului fenomen Survivor România, motiv pentru care a vrut să îi transmită un mesaj de susținere concurentului ei preferat.

Floricica Dansatoarea a postat pe contul ei de Tik Tok un clip, în care a dezvăluit că îl susține pe Zanni în competiția Survivor România. Ea s-a regăsit în povestea de viață a Faimosului, amândoi fiind crescuți la casa de copii.

„Zanni, eu te susțin pentru că ai fost la casa de copii ca mine. Tu nu ești un băiat rău, ești un om drept. Zanni, te iubesc și te respect. Mergi înainte din partea lui Floricica Dansatoarea, că ești căministul meu!”, este mesajul pe care Floricica Dansatoarea i l-a transmis lui Zanni.

Zanni de la Survivor România, poveste dramatică de viață! A fost părăsit de propria mamă

Zanni de la Survivor România a cunoscut că este supraviețuirea încă de la vârstă foarte fragedă. Faimosul a fost abandonat de propria mamă într-un orfelinat. El își aduce aminte de ziua în care a plecat de la orfelinat, fiind cea mai frumoasă zi din viața artistului.

„Cand am iesit (n.r. din orfelinat) am simtit ca e cea mai frumoasa zi din viata mea. Am simtit ca am scapat, am evadat. Le-am dat motive sa ma dea afara, pentru ca eram tot timpul revoltat. Puneam mult pret pe libertate, era mai importanta decat mancarea si un loc de dormit. Era ca o puscarie, bataie, pedepse incontinuu, nimeni nu vorbea cu noi. Am gasit un camin de nefamilisti cu chirie, era 100 de lei.

Era un camin pentru sobolani, era o mizerie de nedescris. Am stat acolo doi ani de zile, singur. Atunci m-am cunoscut, am inteles cine sunt, ce vreau de la mine, de la viata, ce doresc sa fac", marturisea Zannidache inainte de a pleca la Survivor Romania.

