Florin Călinescu, anunț trist pentru fani, după ce a renunțat la televiziune! Ce se întâmplă acum în viața actorului: „Nu cred că o să mă mai vedeți curând”

Florin Călinescu este unul dintre cei mai cunoscuți și îndrăgiți actori de la noi din țară. De-a lungul anilor acesta s-a remarcat și s-a făcut plăcut de către oameni prin rolurile pe care le-a interpretat și prin zâmbetele pe care le-a lăsat pe chipurile lor. Vedeta se bucură o carieră de succes, la care a muncit din greu ani la rând, iar acum numele lui este unul dintre simbolurile teatrului românesc.

Vestea retragerii din televiziune, pe care actorul a făcut-o în urmă cu ceva timp, a șocat pe toată lumea. Încă de atunci, pe fețele celor care îl apreciază foarte mult pe Florin Călinescu se putea citi curiozitatea și confuzia cu privire la motivul pentru care vedeta a luat această decizie. Pentru a dezlega orice mister, maestrul a mărturisit ce anume l-a determinat șă se retragă. Se pare că schimbările care s-au produs în cadrul trustului din care făcea parte emisiunea la care acesta era jurat și faptul că nu se mai simțea liber au fost cele care au umplut paharul.

„Întotdeauna am fost un animal liber și, atunci când am constatat că ai mei colegi de trust, oricare ar fi el, sunt la stăpân, am rupt lanțul și am plecat. Eu nu am făcut niciodată diferența că sunt cu un contract, că nu am avut niciodată contract strict de muncă, ca și angajat. Eu nu pot să funcționez decât dacă sunt totalmente liber. Am să mă lupt până am să crap pentru libertatea ființei umane și în domeniul profesional, dar și ca ființă, în general. Nu cred că o să mă mai vedeți curând, decât ca invitat sau ca actor într-un film. Pentru că nu mai vreau să mă mai duc la ședințe, la nebunii etc”, a declarat actorul, potrivit Click.

Actorul Florin Călinescu [Sursa foto: Facebook]

Florin Călinescu lansează o nouă emisiune în online

Chiar dacă Florin Călinescu a renunțat la televiziune, asta nu înseamnă că acesta se retrage de tot din activitate, deoarece actorul are de gând să își lanseze propria lui emisiune în online. Vedeta este de părere că televiziunea a murit, iar Internetul este viitorul la care vrea să se adapteze.

„ONLIFANZ…în curând! LIVE pe Youtube! Televiziunea a murit. Trăiască internetul! Mi-a trebuit un răgaz să înțeleg ce înseamnă treaba asta. In câteva zile vin cu adrese de iutub, insta și tictoc. Și p-ormă, cu conținut”, a scris acum câteva luni pe rețelele de socializare actorul.