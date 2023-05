Florin Chilian credea că o să moară la 50 de ani! Prin ce a trecut artistul în timpul exploziei de la Cernobîl: "Ne-au dat foc la haine și ne-au băgat iod în gură"

In articol:

Florin Chilian, artist, este cunoscut de o țară întreagă, iar piesa lui, ,,Zece", a făcut și încă mai face furori printre vechile și noile generații. De mai bine de 15 ani, aceasta piesă continuă să fie în topurile celor romantici și ale iubitorilor de muzică de calitate.

Piesa a adunat de-a lungul acestor ani peste 21 de milioane de vizualizări, Florin Chilian a povestit, în cadrul emisiunii Duet, de unde a plecat, cum a luat viața și cine a fost muza piesei ,,Zece". A vorbit, de asemenea, despre începuturile sale în muzică, despre viața lui, o viață greu încercată și faptul că rădăcini comune cu George Enescu, fiind stră-străbunicul lui.

Florin Chilian a crezut că va trăi doar până la 50 de ani

Florin Chilian a trăit mult timp cu impresia că viața lui se va terminat la 50 de ani. Acest gând a fost rezultatul clipelor grele pe care le-a îndurat în urmă cu câțiva ani, cât a avut loc explozia de la Cernobîl. Artistul a povestit totul, fără reținere.

"Am fost cu Lori la Nashville. Am reprezentat România la un eveniment global. A fost genial. Am fost să demonstrăm că dacii încă sunt la putere. Nu am fost niciodată atât de bogat încât să îmi permit o vacanță în America. Eu am crezut că o să mor la 50 de ani, iar la 50 de ani m-am trezit în fundul gol, în mijlocul oamenilor într-o piață și mă gândeam de ce să mă apuc. Eu am fost foarte aproape de Cernobîl, cu un prieten. Baia mare era destul de aproape, după aceea am aflat că norul radioactiv s-a dus în Nordul Europei. Ne-au lăsat ăia 10 zile acolo, au venit, ne-au dezbrăcat și de chiloți, ne-au dat foc la haine, ne-au îmbrăcat ca pe pinguini în niște combinezoane de plastic albe, ne-au băgat în gură iod. M-am gândit că până se înjumătățește Cesiul se ajunge la 50 de ani. Eu sunt foarte aplicat. Noi nu trăim până la 70 de ani, în curând, ca să trăim morți de la 70 de ani încolo. Am trăit fix cum am vrut, lumea îmi zice că sunt arogant.", a declarat Florin Chilian.

Florin Chilian este rudă cu George Enescu

Florin Chilian a făcut o descoperire recentă foarte interesantă și neașteptată. Se pare că artistul este rudă cu George Enescu. A aflat din întâmplare, dintr-o pură curiozitate care îl măcina.

"Am descoperit de curând că stră-străbunicul meu a fost George Enescu. O să fac o cerere să îmi dea ăștia Palatul de pe Victoriei. Eu o întrebam pe bunica mea de unde știe atâta muzică, că eu nu știu și mama unui văr de-al meu mi-a făcut arborele.", a mărturisit Florin Chilian, la Duet.

