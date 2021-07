Florin Cîțu, anunț de ultimă oră pentru toți românii: ”Am promis, am făcut”. Despre ce este vorba

Florin Cîțu [Sursa foto: Facebook] 18:49, iul 7, 2021 Autor: Cristina Ionela

Florin Cîţu a făcut o postare, pe pagina lui de Facebook, prin care a anunțat că România are cea mai mare creștere economică din Europa. Premierul României a dat veste românilor, astăzi: „Am promis, am făcut! Comisia Europeană estimează o creștere economică de 7.4% în 2021 pentru România. CEA MAI MARE creștere economică din UE! Sectorul privat a răspuns pozitiv la măsurile implementate până acum și are încredere că ne vom ține de TOATE reformele anunțate”, a scris Cîţu pe Facebook.

Totuși, foarte mulți internauți se întreabă, prin comentariile la postarea lui Cițu, la ce le folosește acest lucru: ”Bă, băiatule, tu citești comentariile pe aici? Nu sesizezi diferența/hăul dintre norul roz și pufos pe care plutești și realitatea de pe stradă? Trezește-te, Cîțule. Deschide geamul să iasă fumul, băiete./ Poate ar fi mai bine sa ne revenim! Preturile au luat-o razna, oameni sunt tot mai sceptici! E trist ca transformăm guvernarea în interese de grup!/ Aceasta creștere se vede în profitul multinaționalelor probabil.... ca în buzunarele noastre bate vântul la 2 zile după salariu!/ Unde e creșterea asta? La omul de rând, la majoritate, nu există! Eu simt o mare scădere, nicidecum creștere !”, au fost doar câteva reacții ale românilor.

Ce a transmis Comisia Europeană

Potrivit unei noi estimări făcută de Comisia Europeană, economia României va creşte cu 7,4% în 2021 şi cu 4,9% anul viitor. În primăvară, Comisia Europeană estima un avans de doar 5,1% pentru 2021, deşi prognoza fusese deja majorată substanţial faţă de cea din iarnă, de 3,8%.

„ Majorarea prognozei de creştere este pusă pe seama evoluţiei peste aşteptări din primul trimestru. Produsul Intern Brut (PIB) a crescut, în primele 3 luni, cu 2,8% în ritm trimestrial, susţinut mai ales de investiţii şi consumul privat.

Încrederea companiilor şi a consumatorilor a rămas puternică până acum. Consumul privat ar urma să rămână robust, susţinut de ridicarea restricţiilor, în special în sectoarele puternic lovite de pandemie ca arte, divertisment, restaurante şi hoteluri, precum şi de creşterea destul de puternică salariilor în primele luni din an. Investiţiile ar urma să rămână consistente, susţinute atât de sectorul public, cât şi de cel privat. Creşterea susţinută a comenzilor sugerează o creştere a activităţii industriale în lunile următoare”, se arată în comunicatul de presă, transmis de CE.