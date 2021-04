Florin Cîțu, anunț de ultimă oră! România ar putea să revină la normalitate de la 1 iunie: „Măsurile pe care le-am luat dau rezultate”

In articol:

Premierul României, Florin Cîțu, a susținut astăzi o conferință de presă la Palatul Victoria, unde a dezvăluit că se ia în calcul revenirea treptată la normalitatea cu care eram cu toții obișnuiți! Aceaste măsuri de relaxare ar putea intra în vigoare de la data de 1 iunie, dar totul depinde de cum va decurge campania de vaccinare în lunile aprilie și mai!

Florin Cîțu: „Ne gândim la revenirea la normalitate”

Politicianul a spune că normalitatea la care râvnesc toți românii ar putea veni mai repede decât ne așteptam. Premierul spune că totul va depinde de aceste două luni, aprilie și mai, luni în care sunt programate ca în țara noastră să intre circa 8 milioane de doze de vaccin anti-COVID.

Florin Cîțu spune că dacă după aceste două luni, într-un scenariu „pesimist”, vom avea circa 5 milioane de persoane vaccinate, adică 35% din populația adultă, putem vorbi despre o redeschidere a economiei și relaxarea restricțiilor în vigoare începând cu 1 iunie!

„Ne gandim la revenirea la normalitate. Campania de vaccinare, am spus si saptamana trecuta, sunt doua luni foarte importante, aprilie si mai, in aceste doua luni vom avea 8 milioane de doze de vaccin si la finalul lunii mai ar insema, in cel mai pesimist scenariu, 5 miloane de persoane vaccinate si in cel mai optimist 6,3 milioane persoane vaccinate. Este o cifra importantă pentru ca reprezinta 35% din populatia adulta si e importanta pentru ca la sfarsitul lunii mai sa vorbim despre revenirea economiei. Aici e important cu totii, si fac un apel catre toti guvernantii, primarii, presedintii de consiliu judetean, toti sa mearga sa prezinta datele, sa aiba informatii la zi in ceea ce priveste campania de vaccinare. Este nevoie si de o implicare a bisericii, mai ales in mediul rural în ceea ce priveste imunizarea.

Dar e important ca toata lumea sa vrea sa se vaccineze. Trebuie intai sa ne programam. Vom putea sa vorbim de 10 milioane de persoane vaccinate la sfarsitul lunii iunie, adica 70% din persoanele adulte si putem vorbi despre o redeschidere a economiei”, a declarat Florin cîțu în urmă cu foarte puțin timp.

„1 iunie este primul pas spre normalitate”

Premierul mai spune că imunizarea populației merge pe un trend ascendent, iar acum putem vorbi de 70% din pupulația adultă vaccinată la până la finalul lunii iunie și nu septembrie. Totul depinde de români, căci numai prin vaccinare, spune el, putem sa revenim la normalitate.

Acesta a mai adăugat că se va întocmi un comitet interministerial, care va decide ce măsuri se vor relaxa de la 1 iunie. Se va discuta cu specialiști ai guvernului, dar și cu reprezentanți ai industriilor afectate, pentru ca redeschiderea lor să fie în completă siguranță.

„In februarie vorbeam despre finalul lunii semtembrie, acum despre finalul lunii iunie, in ceea ce priveste cei 10 milioane de vaccinati. Asa cum arata lucrurile acum, ele merg in directia corecta. La finalul lunii aprilie vom putea vaccina cate 100 de mii de pers pe zi.

Va cer sa avem rabdare. Masurile pe care le-am luat dau rezultate si ne uitam zilnic la date. Situatia epidemiologica a ajuns la un platou, dar nu putem imbunatati daca nu luam masuri acum. Acceleram campania de vaccinare pentru ca altef nu avem cum sa reusim. Este o presiune pe sistemul de sanatate, putem ajuta doar prin respectarea masurilor si prin vaccinare.

1 iunie este primul pas spre normalitate si trebuie pregatit si avem un comitet interministerial. Maine o sa am o intalnire cu organizația HORA sa vedem ce solutii gasim, dar totul depinde de cum merge campania de vaccinare, daca vrem sa ne intoarcem la normalitate pana la 1 iunie trebuie sa ne vaccinam. Trebuie sa avem cel putin 5 milioane de persoane vaccinate. Este singura solutie, o campanie de vaccinare de succes”, a mai adăugat ministrul.