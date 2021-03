Florin Cîțu, despre secțiile ATI arhipline: „Ministerul Sănătății să vină cu soluții, să crească numărul la 1.600”

In articol:

Deși experții avertizau că anul acesta va urma ca țara noastră să fie lovită de valul trei al pandemiei, autoritățle au fost prinse pe nepregătite, din nou. România este într-o situație critică în ceea ce privește evoluția cazurilor de coronavirus.

Se pare că s-a înmulțit numărul celor care dezvoltă o variantă mai gravă a bolii și prin urmare ajunge într-o unitate medicală. Medicii fac față cu greu volumului mare de bolnavi, iar secțiile COVID sunt aproape pline până la refuz, la fel și secțiile de Terapie Intensivă.

Cazurile grave de infectare cu coronavirus au crescut alarmant. Este nevoie de mai multe locuri la ATI.[Sursa foto: Pexels]

Premierul României a discutat despre situația paturilor de la ATI pentru bolnavii de COVID-19

Peste 15 mii de paturi sunt disponibile pe secțiile suport COVID, unde sunt tratați pacienții cu forme moderate de boală, iar dintre aceste peste 10 mii sunt deja ocupate. Cât despre secțiile de ATI, ei bine, România dispune de 1.408 paturi în total, iar 1.226 dintre acestea sunt ocupate.

Premierul este nemulțumit de modul în care au gestionat managerii spitalelor situația și spun că de la începutul anului numărul de locuri de la Terapie Intensivă a scăzut, motiv pentru care propune ca numărul paturilor, pe plan național, să crească la circa 1.600.

Citeste si: Gina Pistol, criticată dur pentru gestul făcut față de mica ei prințesă- bzi.ro

Doar astăzi, marți, 16 martie, au fost raportate încă 6.118 cazuri de cazuri noi de coronavirus, iar situația nu pare să se îmbunătățească de la zi la zi.

Citeste si: Tulpina coronavirusului care trece neobservată la testul PCR, descoperită în Franța. Ce spun autoritățile

„Am fost la întâlnirea CNCCI duminică, iar informațiile nu au fost foarte bune. Numărul de paturi din ATI a scăzut de la începutul acestui an. Am spus clar că nu vreau să văd acest lucru, dar unii manageri de spitale au decis că trebuie să le reducă. De aceea am decis să creștem la 1.600 numărul de paturi ATI în perioada următoare.

Nu lipsesc resursele. Sunt resurse necesare pentru a crește numărul de paturi. Ministerul Sănătății să vină cu soluții, să crească numărul la 1.600. Ieri știu că au avut o întâlnire, încă nu am avut o discuție cu ministrul Sănătății, dar am cerut inspecției să meargă în fiecare spital și să vadă situația reală. Acum sunt 1.408 paturi”, a declarat premierul.

Florin Cîțu

„Nu sunt adeptul unor restricții dure”

Florin Cîțu spune că nu-și dorește să impună restricții, însă din cauza persoanelor care nu au respectat măsurile de prevenție, Bucureștiul a reintrat în scenariul roșu, iar ca atare au fost impuse reguli strice. Totadată, face un apel către populație și spune că dacă dorim ca ecomia țării să rămână deschisă trebuie să fim prudenți.

Citeste si: Două mari spitale de pediatrie din București nu mai dispun de paturi libere pentru cazurile de COVID-19! Secțiile de ATI sunt pline

„Dacă vrem să păstrăm economia deschisă depinde doar de noi. Nu toată lumea a înțeles acest lucru și astăzi vedem că evoluția merge în direcția în care trebuie introduse noi restricții. Le-am introdus deja. Nu sunt adeptul unor restricții dure. (…) Suntem deja în valul trei și fac apel la toți medicii să fie atenți. Am trecut anul trecut printr-o perioadă mult mai dificilă, vom face față și de data asta”, a mai spus acesta