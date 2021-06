Florin Cîțu, în doliu! Mama premierului a murit

In articol:

Vești triste pentru premierul Florin Cîțu! Mama prim-ministrului s-a stins din viață vineri seara, 4 iunie 2021. Elena Cîțu era grav bolnavă. Premierul României a luat o decizie de ultima oră, după moartea femeii care i-a dat viață. Politicianul și-a anulat programul pentru ziua de sâmbătă, când trebuia să participe la prima etapă a circuitului Grand Chess Tour™️ 2021 – Superbet Chess Classic Romania 2021.

Florin Cîțu se afla la Baia Mare în momentul în care a aflat de tragedie și s-a întors de urgență la București. Vom reveni cu mai multe detalii.

Florin Cîțu a vorbit despre începuturile sale n carieră, cât și despre anii studenției. Invitat în cadrul podcastului prezentat de Mihai Morar, premierul României a mărturisit că a perioad astudenției în America a fost grea, în care a muncit pentru a se putea întreține.

„Am plecat la 19 -20 de ani, cam prin 1992. În anii' 90, americanii aveau tot felul de burse fulbright etc. Eu am plecat cu o bursă finanțată de Guvernul american, acea bursă era pentru est-europeni. Am câștigat-o eu, poate nu a aplicat nimeni, nu știu, poate am fost norocos. Si nu mi-au dat bani decât pentru cazare și masă și trebuia să plătesc și școala, cărțile. Totul era foarte scump și atunci am scris câteva eseuri și am câștigat o bursă pentru 2 ani, a trebuit să am note mari ca să mă pot menține.

Numai că acolo nu aveam niciun ban și a trebui să lucrez. Am lucrat din prima zi, am spălat vasele un trimestru, am lucrat la cantină în campus, poștaș în campus și am lucrat apoi la un centru audiovizual unde era OK si iarna și vara și jucam fotbal în echipa universității, a colegiului.