Florin Dumitrescu, primele declarații despre boala de care suferă: „Dacă mi-aș da un sfat, mi-aș da la 20 de ani”

Florin Dumitrescu se numără printre cei mai cunoscuți bucătari de la noi din țară, iar prin prisma emisiunii unde este jurat, bărbatul a reușit să adune o comunitate generoasă de fani și nu numai, acesta a inspirat și foarte multe persoane să își fructifice pasiunea pentru gătit.

Nu de mult, chef Dumitrescu și-a deschis sufletul în fața fanilor lui și a vorbit pentru prima dată despre boala de care suferă. Mai mult decât atât, acesta a mai dezvăluit că a deprins câteva lucruri importante în urma diagnosticului și dacă ar putea da timpul înapoi, la vârsta de 20 de ani și-ar fi dat un sfat important pentru sănătatea sa.

„La 16 ani am descoperit pentru prima dată gastrita”

Invitat în cadrul podcast-ului lui George Buhnici, Florin Dumitrescu a vorbit despre gastrită, boala pe care a descoperit-o la vârsta de 16 ani. Bărbatul nu prea mânca, asta pentru că gătea continuu, iar stomacul lui era păcălit de miros, motiv pentru care a ajuns să sufere de această afecțiune.

De asemenea, chef Florin Dumitrescu a mai spus că dacă ar putea să se întoarcă în timp, la vârsta de 20 de ani și-ar da un sfat important pentru sănătatea sa.

„Eu la 16 ani nu mâncam. Avem 61–62 de kilograme, nu avem nicio treabă cu mâncarea, doar o găteam. La 16 ani, am descoperit pentru prima dată gastrita. În momentul în care gătești, stomacul tău funcționează, pentru că e păcălit de miros și crede el că mănâncă. Și macină, macină și nu mai ai foame, nu mai simți foamea și ai senzația că poți să o duci la nesfârșit. La 20 de ani am descoperit mâncarea și m-am îngrășat. Dacă mi-aș da un sfat, mi-aș da la 20 de ani și aș spune: Mănâncă mai puțin, nu recupera ce nu ai mâncat.”, a spus Florin Dumitrescu în podcast-ul moderat de George Buhnici.

Florin Dumitrescu, probleme din cauza sportului de performanță

Florin Dumitrescu a dezvăluit că are probleme și din cauza sportului de performanță, mai precis polo, pe care l-a practicat până la vârsta de 14 ani, iar acum se confruntă cu probleme la genunchi, picioare și spate.

„Excesele se plătesc, indiferent ce fel de excese, chiar și sportul în exces se plătește. Eu până la 14 ani am fost sportiv de performanță și, crede-mă, am avut niște probleme foarte mari din cauza asta, pentru că mi-am turat corpul atât de mult încât am descoperit probleme.

Am făcut polo, am fost portar la polo și am genunchii pilaf, pilaf de la antrenament, pentru că portarul trebuie să lucreze picioarele în apă. Noi în apă aveam bordură de beton pe care trebuia să o ținem deasupra capului 30 de secunde în serie, un minut pauză, iar 30 de secunde. Și, da, am probleme cu genunchii, picioarele, spatele”, a mai spus acesta.

Florin Dumitrescu [Sursa foto: Captură YouTube]