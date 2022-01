Florin Piersic a plâns de durere în cimitir, în ziua în care a împlinit 86 de ani! L-a condus pe ultimul drum: "În loc să petrec, îi fac înmormântarea"

In articol:

Florin Piersic, emblema teatrului românesc, a împlinit ieri vârsta de 86 de ani. Pentru marele actor, însă, nu a fost o zi de bucurie, ci de mare tristețe. Bunul lui prieten, Eugen Albu, maestru al epigramei clujene, s-a stins din viață și a fost înmormântat.

Florin Piersic, în lacrimi de ziua lui

Florin Piersic [Sursa foto: Captură YouTube]

Tragedie fără margini pentru Florin Piersic, chiar de ziua lui de naștere! În loc să aniverseze împlinirea vârstei de 86 de ani, artistul și-a condus unul dintre cei mai bun prieteni, Eugen Albu, pe ultimul drum. Actorul a fost devastat și a plâns pe tot parcursul slujbei de înmormântare.

"E cea mai tristă veste pe care am primit-o. Eu acum m-am întors din Germania, unde am avut două spectacole și atât de fericit ar fi fost Eugen Albu să fi știut că am jucat acolo și că publicul din Germania m-a primit extraordinar. Cum se poate ca eu să vin astăzi aici și să mă întâlnesc cu Albu în felul ăsta?! El care era unul din cei mai buni, poate cel mai bun, cel mai devotat, cel mai generos prieten pe care l-am avut eu. În loc să petrecem împreună, pentru că astăzi împlinesc și eu o grămadă de ani, eu trebuie să îl conduc pe el pe ultimul lui drum.", a declarat Florin Piersic, pentru România TV.

Sfâșiat de durere, marele actor a spus câteva cuvinte despre relația de prietenie cu Eugen Albu și cum îl cunoaște el cu adevărat pe maestru al

epigramei clujene.

"Mi-aduc aminte când spunea, scria, citea epigrame și una dintre ele era <Demult de tot ce prost erai, că doar de fuste te țineai. Acum când totul faci cu rost, regreți că nu mai poți fi prost.> Era fericit când scria epigrame despre mine, cu mine. Prietenia noastră e atât de veche, încât astăzi, pur și simplu, nu pot să spun decât că sunt mai trist cum n-am fost de multă vreme." , a povestit Florin Piersic, pentru România TV.

Discursul lui Florin Piersic, de la mormântul prietenului său

La căpătâiul prietenului său, Florin Piersic a ținut să spună câteva cuvinte, să țină un discurs în memoria celui care i-a fost alături la bine și la greu, cel care îi aprecia și suținea talentul necondiționat. Actorul abia a reușit să transmită tot ce își dorea, din cauza lacrimilor amare care îi curgeau pe obraji.

"Dragă Eugen, vreau să vorbesc cu tine. Astăzi era o sărbătoare, veneai cu mine, stăteam, povesteam.Tu-mi spuneai mie, puștiule. Măi Eugen, e o glumă că ne-ai părăsit, cum să pleci tu dintre noi, tu care erai întotdeauna vesel.(…) Nu pot să cred niciodată că am avut un om lângă mine, un artist, atât de plin de bucurie. Nu l-am văzut trist sau amărât, avea întotdeauna un zâmbet pe figură. El a fost un frate pentru mine, de aceea sunt atât de emoționat. Eu îl ador pe Eugen și am să-i simt lipsa până în ultima clipă a vieții mele. L-am iubit și am să-l iubesc toată viața. Îți spun adevărat, ca să știi, astăzi nu-mi sărbătoresc ziua de naștere pentru că, fără tine, nu are rost. Nu vreau să mă sărbătoresc nicicum. A fost un om extraordinar.", a fost discursul lui Florin Piersic, rostit la mormântul lui Eugen Albu.

