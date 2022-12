Florin Piersic, adevărul despre relația cu fiul său, după ce acesta a declarat că l-a rănit profund: „El era băiatul meu și așa a rămas și așa va rămâne”

In articol:

În urma declarațiilor fiului său, Florin Piersic a intervenit cu o declarație pentru a lămuri întreaga situație. Recent, Florin Piersic Junior a menționat că în relația cu tatăl său se simte o tensiune provenită de pe uram a câtorva momente cheie.

Acum, marele actor și-a expus punctul de vedere, exprimând o opinie cu totul diferită față de cea a fiului său.

Prezent în cadrul unui podcast, Florin Piersic a dezbătut unul dintre cele mai importante subiecte ale vieții sale, relația cu propriul fiu. Actorul a spus tot ce avea pe suflet, după ce Juniorul a menționat că au existat câteva episoade în urma cărora relația dintre ei a cunoscut un real declin.

Florin Piersic, despre relația pe care o are cu fiul său

În ciuda declarațiilor fiului său, Florin Piersic s-a arătat relaxat cu privire la relația pe care cei doi o au. Din perspectiva sa, Florin Piersic junior este un fiu foarte iubit și apreciat, care a beneficiat de toată dragostea și simpatia tatălui său.

„M-am bucurat de fiecare dată când a apărut, am fost și la spectacolele lui. Eu am avut întotdeauna o mare simpatie și dragoste pentru el pentru că am simțit că el este foarte dăruit pentru meseria asta.

Nu e nicio suferință, cum să nu am relație cu el. Dar cum să nu am eu cu el? Pentru mine, el e un actor extraordinar de talentat, de bun și știe mult. Am fost tatăl lui întotdeauna, eu simțeam nevoia să fiu aproape de ei chiar dacă eram despărțit de Tatiana. Aveam pentru ea un sentiment cu totul și cu totul special. Iar el era băiatul meu și așa a rămas și așa va rămâne toată viața mea, Florin Piersic jr”, a spus Florin Piersic despre relația cu fiul său.

Ce a declarat Florin Piersic Junior?

Prezent în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, Florin Piersic Junior a declarat că nu are o relație autentică de tată-fiu cu actorul, după o serie de episoade care l-au rănit profund. A vorbit fără perdea despre Florin Piersic, amintind și unele dintre momentele care l-au făcut să se depărteze de părintele său.

„Ruptura s-a produs treptat, dar au fost și momente bruște. A fost un moment în care, la Fix Alert, am făcut o conferință de presă și eu credeam foarte mult în momentul acela în filmul ăla și în toată echipa. Toți cei care lucraserăm la filmul acela eram ca o familie.

El a venit și a făcut cumva bășcălie și cred că acela a fost un moment de ruptură, pentru că m-a durut. Ciudat e că el nu și-a dat seama că îl lovește pe propriul lui fiu.(...)

Faptul că noi doi nu putem comunica e un lucru cu care eu m-am obișnuit și rămân cu niște mesaje pe care le am pe casete audio de la 22 – 23 de ani. Aveam un robot telefonic și el vorbea cât voia. El fiind un vorbitor îmi vorbea și îmi spunea vrute și nevrute. Am mesajele acelea și am promis că le voi mai asculta când voi avea 80 de ani” , a dezvăluit Florin Piersic junior, la Kanal D.