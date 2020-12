Florin Ristei, iubită controversată! Primele imagini VIDEO cu Naomi Hedman din emisiunea în care a fost ispită: S-a bătut cu iubita celui pe care încerca să-l cucerească

Naomi Hedman, iubita lui Florin Ristei, a jucat rolul de ispită în trecut, la o emisiune televizată din Anglia, intitulată Ex on the beach. Iubita lui Ristei a știut să se facă remarcată și acolo, așa cum a făcut-o și pe scena X-Factor.

In articol:

Iubita lui Florin Ristei în emisiune

Florin Ristei, iubită controversată. S-a luat la bătaie cu o concurentă

Noua iubită a lui Florin Ristei a participat la Ex on the beach, un concurs din Marea Britanie, unde a avut rolul de ispită. De-a lungul show-ului a avut mai multe scandaluri cu iubita unuia dintre concurenții pe care dorea să-l ispitească. Naomi Hedman și iubita bărbatului respectiv au avut loc mai multe contre, care se lăsau cu vorbe grele, dar și cu o altercație de ordin fizic.

Citeste si: Iubita lui Florin Ristei de la X Factor are un trecut controversat. Cine este, în realitate, Naomi Hedman

„Tocmai am fost atacată de o psihopată”, spunea iubita concurentului, referindu-se la Naomi Hedman, care a demonstrat că este o panteră în adevăratul sens al cuvântului.

Naomi Hedman bătaie

Citeste si: De ce n-a intrat PMP în Parlament? Cine a fost împotriva lor - evz.ro

Citeste si: Ce profeții a făcut Nostradamus pentru anul 2021 - bzi.ro

Iubita lui Florin Ristei, bătaie

Primele imagini cu iubita lui Florin Ristei din emisiunea Ex on the beach

În mediul online au apărut mai multe fotografii și clipuri cu bătaia dintre Naomi și Gina, adversara ei din show-ul Ex on the beach, unde iubita lui Ristei avea rolul de ispită.

Iată mai multe imagini cu iubita juratului X-factor, Florin Ristei, în acțiune:

Iubita lui Florin Ristei, succes uriaș în România

Naomi Hedman, iubita lui Florin Ristei, nu are succes doar pe plan sentimental, ci și profesional. După participarea la X Factor, iubita lui Ristei a început să urce pe scara succesului. În prezent, ea a semnat un contract de imagine cu o firmă mare din România.

Mai exact, apariția la show-ul de talente și cel mai probabil relația cu juratul de la X Factor i-au adus lui Naomi Hedman un contract frumușel în lumea modelingului.

Naomi Hedman

Cine este Naomi Hedman, iubita juratului X-Factor

Naomi Hedman este o cântăreață venită din Londra, care a urcat pe scena competiției muzicale și a reușit să impresioneze publicul, dar și pe jurații X-Factor cu vocea ei. Deși prima melodie nu a fost una care să o pună în evidență, cea de-a două piesă a reușit să o facă pe artistă să demonstreze că este talentată. Astfel, tânara a reușit să obțină patru de DA!

„Naomi, dacă mai și cântai la cum arăți, cred că ne luam zilele. Arăți ca o panteră și ai cântat ca o... pisică!”, i-a zis Ștefan Bănică.

Citeste si: Naomi Hedman și Florin Ristei, din nou într-o ipostază ”fierbinte”, din intimitate

În ceea ce privește cariera sa, Naomi Hedman are multe planuri de viitor. Ba mai mult decât atât, Naomi Hedman urmează să colaboreze un proiect muzical alături de Nicki Minaj, care ii este și prietenă din câte se pare.