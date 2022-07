Florin Ristei, schimbat total de Naomi Hedman, femeia alături de care vrea o familie: ”A fost timing-ul perfect pentru amândoi”. Artistul nu exclude mutarea din România

In articol:

Florin Ristei și Naomi Hedman s-au văzut pentru prima dată în calitate de jurat și concurentă, iar după o altă întâlnire, ce a avut loc într-o zi de toamnă, cei doi nu s-au mai despărțit.

Din acel moment, lumea întreagă știe că cei doi se iubesc, formând unul dintre cele mai discrete cupluri mondene.

Florin Ristei, schimbat total de Naomi Hadman, femeie alături de care vrea o familie [Sursa foto: Instagram]

Florin Risei, împlinit în totalitate datorită relației cu Naomi Hedman

Deși își țin relația departe de ochii curioșilor, prezentatorul a recunoscut că s-a logodit în secret, declarând acum că viața sa este cu totul alta de când artista a apărut în preajma lui.

Conform spuselor sale, de când iubește și este iubit, Florin Ristei a cunoscut pe pielea sa sentimente pe care nu le-a mai simțit până acum și spune că a

evoluat la capitolul empatie. Iar pentru tot ce are acum alături de Naomi , artistul spune că doar timpul le-a aranjat atât de perfect.

”Nu ştiu exact ce a fost, dar cred că a fost timing-ul perfect pentru amândoi. Nu cred că se putea întâmpla într-un moment mai bun. Să nu credeţi că am sechestrat-o, ci şi-a dorit şi ea să rămână aici pentru o perioadă. Viaţa mea s-a schimbat în bine, pe toate planurile. Trebuie să recunosc că am mai învăţat puţin la capitolul empatie, am experimentat nişte sentimente noi şi ceva accent englezesc”, a spus Florin Ristei, notează okmagazine.ro.

Însă, deși timpul le-a aranjat pe toate, pentru Naomi clădirea unei vieți noi în România nu a fost una ușoară.

Acomodarea într-o țară străină, fără prieteni și fără a cunoaște limba nu este cea mai accesibilă cale, dar Florin Ristei și-a ajutat partenera, astfel încât să se integreze în

gașca lui de prieteni.

„Cam greu cu acomodarea, atunci când vii din Londra. Dar ieşim în câteva locuri, şi-a făcut câteva cunoştinţe, iar grupul meu de prieteni îi este chiar foarte apropiat”, a mai spus artistul.

Și, deși pentru model nu fost ușor să lase în urma traiul din Londra, Florin Ristei mărturisește că nu Marea Britanie ar fi țara unde s-ar vedea mutându-se.

Însă, nu exclude mutarea din România, mai ales că are planuri mari cu Naomi. Astfel, dacă vor deveni părinți, cântărețul spune că i-ar plăcea să-și crească și să-și educe copiii peste hotare.

”M-am gândit şi la asta (nr. să se mute în Londra), dar nu ştiu dacă Londra ar fi destinaţia câştigătoare. Mai e timp de gândire la acest capitol, dar mi-ar plăcea ca, mai târziu, mai ales dacă o să avem copii, să trăim într-o ţară în care să nu le lipsească nimic, de la infrastructură, până la educaţie şi bun simț”, a mai spus vedeta.