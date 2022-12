Florin Salam a apelat la poliție, după ce Costeluș de la Clejani i-a amenințat familia cu moartea! Manelistul a depus plângere împotriva interlopului

In articol:

Florin Salam a mers direct la secția de poliție pentru a depune plângere împotriva lui Costeluș de la Clejani, asta după ce bărbatul, destul de cunoscut pe TikTok, l-a amenințat pe manelist, dar și pe familia acestuia.

Totul a pornit de la un live pe platforma de socializare, atunci când Betty, alături de alte 3 persoane, printre care și Costeluș de la Clejani, se aflau într-o discuție pe TikTok, moment în care tânăra a spus ceva care l-a deranjat pe bărbat, acesta începând să fie agresiv verbal.

Seria de injurii și amenințări la adresa lui Betty a continuat, până când aceasta a ieșit de pe live, însă la scurt timp după incident, Florin Salam a realizat un videoclip, acolo unde i-a transmis lui Costeluș de la Clejani, dar și fanilor, că îi pare rău pentru faptul că fata lui a intrat pe TikTok pentru a face live-uri.

Pentru că bărbatul nu s-a oprit din a-l amenința pe manelist și pe familia acestuia, spunând chiar despre Betty că „o omoară, o violează, și că face live pe Facebook când îi omoară familia”, Florin Salam a decis să apeleze la

autorități, motiv pentru care a depus o plângere la Secția 2.

„La data de 20 decembrie 2022, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 2 au fost sesizați de un bărbat cu privire la faptul că a primit amenințări din partea unui bărbat, prin intermediul unei rețele de socializare.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de amenințare, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1”, au transmis reprezentanții Poliției Capitalei, conform Gândul.ro.

De precizat este că, ulterior, Costeluș, cunoscut ca recidivist, a șters videoclipul în care îi amenința pe Florin Salam și pe fiica lui.

Întregul scandal a început după ce Betty ar fi făcut câteva glume pe seama lui Costeluș de la Clejani

Amenințările din partea lui Costeluș de la Clejani la adresa manelistului și a fiicei lui au început după ce Betty ar fi făcut câteva glume pe seama bărbatului și, deranjat fiind, acesta a răbufnit.

Bineînțeles că, după incidentul de pe live, Florin Salam a sărit în apărarea fiicei lui, transmițându-i un mesaj lui Costeluș.

„ Fata mea nu trebuie să joace cu șmecheri. Dacă fata mea nu are minte și a jucat Tik-Tok, ceea ce pe mine mă face să mă simt prost, să joace fata mea joc din acela. N-are voie să intre ea pe joc. Dacă are nevoie de 3 lei, 5 lei, să mă sune pe mine, că fac eu rost. N-are voie să stea fata mea, Betty, pe Tik-Tok. Sau dacă intră, să intre să-și prezinte o melodie, să stea cu prieteni din branșa ei, cu artiști, cu artiste, nu cu șmecheri. Șmecherii au locul lor, eu n-am cum să vorbesc urât de nimeni că nu vreau, am intrat doar că e fata mea. Dacă nu era fata mea să i se întâmple chestia asta, eu nu intram.”, a transmis Florin Salam, în primă fază.

Chiar și după acest mesaj, Costeluș de la Clejani nu s-a oprit, amenințându-l în continuare pe manelist, dar și pe familia acestuia, motiv pentru care Florin Salam a intervenit din nou: „Costele, dacă tu vezi că nu-ți pomenesc numele, și tot eu mi-am cerut iertare c-a intrat fata mea că e copil și nu știe, tu o ții în continuare pe a ta, dup-aia crede lumea că ești șmecher pe bune. Tu-ți dai seama că tu te crezi șmecher, dar cine te crede pe tine șmecher? Că n-ai bani și stai pe TikTok și dup-aia îți ceri scuze la șmecheri”.

