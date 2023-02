Florin Salam a fost săltat de mascați și dus la audieri! Renumitul manelist trebuie să dea explicații într-un dosar de proxenetism și cămătărie

In articol:

În dimineața zilei de miercuri, 22 februarie, mascații au descins la locuința lui Florin Salam și l-au ridicat pentru a-l duce la audieri. Numele manelistului ar apărea într-un dosar cu mai multe fapte grave, printre care proxenetism și cămătărie.

Florin Salam a fost audiat miercuri dimineață

În același dosar sunt implicate și alte persoane, originare din București, dar și județele Ilfov și Vâlcea.

Cântărețul de manele a fost deja audiat în această dimineață, însă urmează să revină în fața oamenilor legii pentru mai multe explicații, conform Fanatik.ro. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, Florin Salam a fost condus la audieri pentru declarații, având calitatea de martor, acesta fiind de fapt clientul uneia dintre femeile implicate în dosar.

De precizat este că, Salam nu ar fi singura celebritate implicată în acest dosar, căci pe lângă acesta ar exista și alte nume cunoscute din industria muzicală.

Un martor a precizat, însă, că nu ar fi minore implicate în faptele de prostituție.

”Pot să confirm că Florin Salam era acolo. Colegii mei l-au văzut când a intrat la audieri, nu știu în ce calitate. Nu există minore în acest dosar”, a declarat Bogdan Ghebaur, purtător de cuvânt al IGPR, pentru sursa citată anterior.

Totodată, polițiștii bucureșteni au pus în aplicare 11 mandate de percheziție domiciliară în zonele menționate, dar și alte 39 de mandate de aducere. De precizat este că, actele de prostituție s-ar fi săvârșit în Sectorul 5 din București, dar și în alte orașe din țară, totul în schimbul unor foloase materiale, conform informațiilor oferite de oamenii legii.

”În fapt, mai multe persoane sunt bănuite că ar fi înlesnit practicarea prostituţiei, în Sectorul 5, dar şi în alte localităţi din ţară, obţinând foloase patrimoniale de pe urma acestei activităţi, care ar fi fost desfăşurată de mai multe femei. De asemenea, din cercetări s-a stabilit că unele dintre persoanele bănuite ar fi oferit sume de bani cu dobândă impusă și termen de restituire”, au comunicat oamenii legii.

Florin Salam a mai avut probleme cu legea și în urmă cu 10 ani

Aceste probleme cu legea nu sunt primele pentru Florin Salam, căci în urmă cu 10 ani, cântărețul de manele a fost implicat în mai multe dosare, vizând substanțele interzise și șantajul.

La momentul respectiv, mai precis în anul 2013, artistul și colegii de trupă au fost suspecți de consum de substanțe interzise, manelistul fiind atunci condus la DIICOT, pentru audieri.

Totuși, după acest episod, Florin Salam a recunoscut că a fost victima substanțelor interzise, picând atunci pradă mai multor vicii.

”Poate un an, poate un an jumate, poate doi, nu-mi mai aduc aminte cat, dar s-a schimbat tot. In perioada aia am consumat droguri, am jucat la cazino, am facut niste greseli…, am muncit 10 ani de zile si intr-un an, doi s-a dus tot”, spunea Florin Salam, în 2013.

