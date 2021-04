Florin Salam, dezvăluiri dureroase despre copilăria plină de lipsuri: „De multe ori m-am gândit să renunț”

In articol:

Florin Salam este unul dintre cei mai cunoscuți artiști din România. De-a lungul carierei sale, cântărețul a fost intitulat și „Regele manelelor”, după ce a lansat hit-uri peste hit-uri. Florin Salam și-a surprins fanii de fiecare dată cu piesele pe care le-a scris ani la rând, dar și cu colaborările neașteptate cu alți artiști.

În acest moment, regele manelelor se poate bucura de un succes formidabil în lumea muzicală. Deși are un succes răsunător, în spatele acestui succes stau ani întregi de muncă.

Invitat în cadrul unui podcast, cunoscutul manelist și-a deschis sufletul în fața fanilor, spunând cine este el cu adevărat. Potrivit spuselor sale, în copilărie a fost nevoit să se confrunte cu o situație financiară precară. Florin Salam a făcut multe eforturi și s-a zbătut pentru visul său.

„Cântam la clanța ușii, cu acordeonul, închideam ochii și trăiam momentul, ca și cum aș fi fost pe scenă. Aceasta pe la 6-7 ani. Voiam să fiu prieten cu ei, cu lăutarii celebri, să dau mâna cu ei. Mare vorbă: legea atracției. De mic copil, am visat ceea ce am realizat în viață. Eu m-am chinuit foarte mult! Poate de multe ori m-am gândit să renunț la ce fac cel mai bine, dar probabil și răsplata … Pentru că, zic eu, chinul și durerea psihică n-au preț, și atunci, vine un fel de răsplată dumnezeiască.

„ De multe ori mă gândesc dacă am aflat cine sunt eu. Nu știu! Ce pot să-ți spun, cu siguranță, îmi cunosc sufletul și sunt un om care n-are face rău niciodată. Restul, nu știu dacă o să am timp să învăț să cine sunt. Știu că sunt iubit de oameni, sunt și criticat, dar nu asta contează. Ceea ce știu cu adevărat despre mine e că am un suflet bun”.

Florin Salam și-a continuat studiie de frica mamei

În continuare, Florin Salam a dezvăluit că în copilărie nu a citit foarte multe cărți cum și-ar fi dorit. Pentru că nu-i plăcea școala, celebru artist și-a continuat studiile doar de frica mamei sale. De asemenea, mama cântărețului avea un salariu de 800 de lei, iar banii câștigați de artist la concerte îi aducea acasă, în familie. La vremea respectivă, Florin Salam câștiga în jur de 400-500 de lei.