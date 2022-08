Florin Salam i-a cerut lui Betty să-l ierte, după ce a lăsat-o baltă la concert! Manelistul, anunț cu lacrimi în ochi: „Nu te minte tăticul” 

In articol:

Concertul unde Betty și Florin Salam trebuiau să facă show a fost anunțat cu puțin timp înainte ca manelistul să se infecteze cu virusul SARS-CoV-2 și să ajungă în stare gravă

la spital. De asemenea, trebuie reamintit că showbiz-ul a fost zguduit din temelii, după zvonurile morții „regelui manelelor” care, în cele din urmă, s-au dovedit a fi false. După ce s-a aflat că acesta trăiește, biletele la concert au fost epuizate, iar toată lumea aștepta să-l vadă pe Florin Salam pe aceeași scenă cu fiica lui cea mare.

Doar că în locul său pe scenă a urcat Tzancă Uraganu, care a anunțat că-i va ține locul lui Florin Salam. Se pare că manelistul nu s-a simțit în stare să cânte din cauza problemelor de sănătate, deși în urmă cu câteva zile a făcut show alături de Costel Biju la o zi de naștere.

Cu ocazia zilei de naștere a lui Betty și pentru că regretă enorm că nu a fost alături de ea pe scenă, Florin Salam și-a cerut iertare de la fiica lui în mod public.

Florin Salam varsă lacrimi amare, după ce și-a lăsat fiica baltă! Și-a cerut iertare public de la ea! „Să mă înțelegi, că tu ești baza mea”

În urmă cu doar câteva momente, cel supranumit „regele manelelor” s-a filmat în timp ce își cerea scuze de la fiica lui pe care, în urmă cu o zi, a lăsat-o baltă atunci când trebuia să fie alături de ea pe scenă, în mijlocul fanilor care au epuizat biletele la concertul lor.

Pe lângă iertare, Florin Salam i-a transmis lui Betty și „la mulți ani”, căci astăzi artista împlinește 22 de ani. Manelistul promite să se revanșeze față de ea și o roagă să-l înțeleagă.

Citeste si: Cine este Ilinca Munteanu, soția lui George Simion. “Viitoarea doamnă Simion are 24 de ani”- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

„Vă salut oameni buni. Am și eu un anunț foarte important, simt nevoia să fac acest anunț pentru sufletul meu. Vreau să-mi cer scuze de la fata mea, de la Betty. Vreau să-i spun din toată inima: „La mulți ani”. Fata mea, să mă ierți că n-am putut să cânt ieri că mi-a fost cu o zi înainte foarte greu.

Citeste si: Marymar, iubita lui Tzanca Uraganu, a pierdut copilul! Manelistul a făcut anunțul sfâșietor: „Cu ajutorul lui Dumnezeu va fi totul bine”

N-am putut să cânt, crede-mă că nu te minte tăticul tău. La mulți ani, voi recupera tot. Îți promit. Te iubesc, la mulți ani să fi sănătoasă fata mea și să mă înțelegi că tu ești baza mea. Te iubesc”, i-a transmis Florin Salam pe rețelele de socializare fiicei sale.

Roxana Dobre: „ El nu s-a simțit foarte bine pentru a fi apt să-și onoreze concertul alături de fiica sa”

În urmă cu puțin timp și soția lui Florin Salam a vorbit despre problemele de sănătate care l-au ținut pe artist departe de scenă, chiar în ziua în care ar fi trebuit să cânte alături de fiica lui. Tzancă Uraganu i-a luat locul cu brio manelistului, iar el cu Betty au făcut un show de zile mari.

Citeste si: Ce se întâmplă cu Florin Salam?! Manelistul nu a mai ajuns la primul său concert! Anunț de ultim moment despre starea sa: „Nu şi-a revenit complet”

„El nu s-a simțit foarte bine pentru a fi apt să-și onoreze concertul alături de fiica sa. Este un concert foarte important, dar, din păcate, nu a putut să ajungă. Betty îl înțelege, iar noi am fost aici să o susținem

Mulțumim lui Dumnezeu! Încă nu și-a revenit în totalitate, însă se simte oboseala și acum, dar, cu ajutorul lui Dumnezeu și cu ajutorul cuiva care vine acasă la noi și se ocupă de el, va fi bine în curând. El este un bărbat puternic și un om muncit. Am trecut cu bine peste toate momentele acelea grele, dar s-a dramatizat puțin situația, pentru că așa suntem noi, românii. Am trecut cu bine peste tot, am luat ce a spus medicul și a fost ok ”, a declarat soția lui Florin Salam.