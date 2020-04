Florin Salam îi interzice lui Betty să cânte manele

In articol:

Florin Salam și fiica lui, Betty, au venit în platoul emisiunii Theo Show, unde au vorbit despre noua lor melodie „Tăticul meu, fetița mea”. Colanorarea i-a surprins pe fani, iar melodia a urcat imediat în Trending, pe Youtube.

Betty a declarat că este mândră să fie fiica lui Florin Salam și că este o onoare pentru ea această colaborare.

„Am spus-o și o voi spune mereu. Cât voi trăi eu, eu sunt mândră că sunt fiica lui. Este o onoare pentru mine că am făcut un proiect împreună. Am emoții atunci când cânt alături de el. Este cel mai frumos lucru. Am învățat foarte multe de la tatăl meu. Chiar dacă nu a putut să fie mereu lângă mine din cauza programului, dar am învățat foarte multe, ca și cum ar sta non-stop cu mine”, a spus fiica manelistului.

„Ambiția, are foarte multă ambiție. Poartă respect pentru toată lumea și să-mi respect familia. A pus mereu pe primul plan familia”, au fost cuvintele care l-au măgulit pe Florin Salam.

Florin Salam nu vrea ca fiica lui să cânte manele: „Nu are voie!”

Betty Salam vrea să rămână la stilul ei muzical, nu al tatălui. Manelistul a declarat că fiica lui nu are voie să cânte manele.

„Fata mea n-are voie să cânte manele. Maneau nu e stil pentru femei. Se aude bine în studio, dar trebuie să te ții bine în fața unui public, să stai bine psihic. Îți mai bagă bani la....”, a declarat Florin Salam.

„Nu mă regăsesc. Eu rămân la stilul meu”, a adăugat Betty.

Betty și Florin Salam, deja în top pe Youtube cu melodia Tăticul meu, fetița mea

Pe lângă versurile impresionante ale melodiei, apropiații și fanii au fost încântați și de fotografiile vechi cu îndrăgitul manelist și fiica sa. Pe atunci, artistul avea un alt look: purta mustață și era mai slab decât este în prezent.

“Vă mulțumim tuturor că ne sunteți alături! Suntem foarte bucuroși că a ieșit piesa, sper să vă ajungă la suflete și vă iubim!”, a mărturisit tânăra artistă la câteva ore de la lansarea clipului melodiei Tăticul meu, fetița mea într-o filmare urcată pe Instagram Stories. Înregistrarea făcută de Betty în mașina lui Florin Salam continuă cu declarațiile emoționante ale acestuia. (Citeste si: Florin Salam, amenințat cu moartea! Scandalul care a inflamat lumea manelelor! Un interlop se jură că îl va ”rezolva” pe artist! ”Ori mori tu, ori murim noi”)