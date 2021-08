Florin Salam, implicat într-un nou scandal! Leo de la Strehaia a depus plângere la poliție împotriva sa

Florin Salam și Leo de la Strehaia 20:42, aug 1, 2021 Autor: Madalina Kovacs

În ultima perioadă, numele lui Florin Salam apare în mai multe scandaluri cu nume răsunătoare din industria manelelor. Dacă până acum ținea primele pagini ale tabloidelor cu războiul pe care îl începuse cu Dani Mocanu și cu Tzancă Uraganu, iată că acum el a ajuns la cuțite cu Leo de la Strehaia, cu care era bun prieten în urmă cu mai mulți ani.

Ce a dus la ruptura dintre ei?! Ei bine, este vorba despre bani. Se pare că Florin Salam s-a împrumutat de la Leo de la Strehaia cu o sumă fabuloasă de 10 mii de euro, bani pe care, însă, nu i-a mai dat niciodată înapoi. Leo a așteptat liniștit î tot acest timp și a sperat că Florin Salam doar a uitat să-i restituie suma de bani. După ce a văzut că celebrul manelist nici nu-i mai răspunde la telefon și nu mai poate să dea de el, Leo de la Strehaia a apelat la ajutorul poliției. El a făcut o vizită la secție pentru a depune plângere împotriva fostului său prieten.

Florin Salam a fost reclamat de Leo de la Strahaia, după ce nu i-a mai dat înapoi 10.000 de euro

Leo de la Strehaia este determinat să meargă până în pânzele albe pentru a-și recupra cei 10 mii de euro cu care l-a împrumutat pe Florin Salam în urmă cu circa cinci ani de zile, Pentru că nu a mai putut da de el, acesta a solicitat sprijin din partea oamenilor legii. Recent, Leo de la Strehaia a mers la Secția de Poliție și a depus o plângere pe numele lui Florin Salam, în speranța că o să-și recupereze paguba.

Nu este pentru prima dată când Florin Salam își face datorii. În urmă cu mai bine de șapte ani, manelistul recunoștea că obilșnuiește să cadă în patima jocurilor de noroc din cauza căreia își făcuse datorii care se ridicau la peste 400 de mii de euro.

„Da, este adevărat! Am depus plângere la Poliție. Când el a avut nevoie, eu l-am ajutat, iar acum nici nu-mi mai răspunde la telefon, când eu am nevoie de el. Am fost lângă el, dar a uitat de mine. Ăsta e motivul pentru care i-am făcut plângere”, a declarat Leo de la Strehaia, scrie Antena3.ro.