Florin Salam s-a apucat să facă glume pe seama cămătarilor, deși el însuși a avut probleme cu acești interlopi, mai ales în perioada în care pierdea sute de mii de euro la cazino. Aflat la plajă împreună cu impresarul Rustem Petrișor, manelistul a depănat o poveste amuzantă despre un cămătar care a violat-o pe nevasta unui debitor, chiar în camera în care acesta se afla. Paradoxal, din gura lui Salam, povestea a devenit amuzantă.

”Era unul care avea să dea niște bani și au venit cămătarii peste el. Ăla. Când a văzut pe vizor cine a venit, știa că întârziase două luni, zice: ”fă, nevastă, deschide tu și spune-le că sunt în Germania, că nu sunt acasă”. Iese nevasta, el se băgase sub pat.

Iese nevasta... ”Unde e bărbatul tău, că are să ne dea niște bani”. ”Dom’le, îmi cer scuze, bărbatul e plecat în Germania, eu n-am nici o vină”... ”Îi mai dau o lună de zile și să moară, să facă, dacă nu-mi dă banii, deși îmi e rușine de tine, dar te iau și violez, să mă ierți tu...”, îi spune nevestei.

Pleacă ăia, iese ăla: ”ce-au zis, fă, ăia?”. Au zis că dacă nu le dai banii peste o lună vin și mă violează...”. ”Păi și tu ce-ai zis?”; ”Că ești în Germania”; ”Bine le-ai zis”...

Și în câteva zile... a trecut o lună de zile. Fii atent! Au venit ăia... ăștia uitaseră... Vin la ușă... ”Aoleu, cine e? Mă bag sub pat. Le zici că sunt în America”. ”În America, bine, hai”...

Se bagă sub pat... ea deschide ușa. ”Unde e bărbatul tău?”. Ea zice: ”E plecat? M-am jurat că te violez”.

A pus-o pe pat. Ăla era sub pat! Și a luat fata s-o violeze și la un moment dat ea înceapă să geamă: ”aaaa”. Dar ăla de sub pat... că el era în America, cum a zis ea: ”Să moară..., când oi veni din America de nu te omor”.... Ha, ha, ha”, a povestit, amuzat, Florin Salam, într-un live.

Florin Salam, povestea nevestei violate de cămătari cu soțul în cameră! Manelistul, probleme cu familia Duduianu

Florin Salam a ajuns, zilele trecute, în centrul unei anchete penale ce vizează activitatea clanului Duduianu. Mai mulți lideri ai grupării au fost reținuți sub acuzația că ar fi tâlhărit și șantajați câțiva menliști de top, printre care, spun surse din anchetă, s-ar afla Florin Salam și Nicolae Guță. Interesant este că printre cei anchetați se află și Denom Duduianu, cel căruia Florin Salam i-a botezat copilul în urmă cu două săptămâni.