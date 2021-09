Florin Salam se teme de moarte: "Simt că nu e bine să am frica asta". Ce a declarat în ultimul interviu despre greutățile din viața sa

In articol:

Florin Salam se confruntă cu probleme de sănătate și se află internat în spital.

Clipe grele pentru Florin Salam. Artistul se află internat în spital

Vestea tristă că artistul nu se simte bine a fost dată de Dan Bursuc, prieten bun cu Florin Salam.

„Nu sunt nici în măsură, nici în starea necesară de a vorbi despre asta, vă rog să mă credeți. Tot ce știu e că nu e bine deloc!”, a declarat impresarul Dan Bursuc pentru impact.ro.

Vestea că celebrul manelist se confruntă cu probleme de sănătate a venit la câteva ore după ce lumea artistică era în doliu după moartea lui Petrică Cercel.

Deocamdată nu se cunosc amănunte despre problemele cu care se confruntă Florin Salam, însă sănătatea a fost mereu principala sa grijă, după cum povestea în toate interviurile.

Florin Salam, despre cele mai mari greutăți din viața sa

Florin Salam a fost invitat la podcastul lui Damian Drăghici în urmă cu câteva luni și a făcut unele mărturisiri dureroare și emoționante. Artistul și-a deschis sufletul și a vorbit despre greutățile din viața sa. Pierderea soției, tatăl și ulterior a fratelui l-au marcat atât de mult încât nimic nu i se mai pare greu în viață, spunea el.

"Primul moment greu în viață a fost când mi-am pierdut mama copiilor mei. Nu știu dacă pot să descriu. Am crezut că am dispărut și eu. Mă uitam pe un geam și nu puteam să cred. Deja durerea era, dar nu știam ce fac eu. Nu știam ce să fac, cum să fac primul pas. Atunci am înnebunit. O lună de zile am stat închis într-o cameră. Norocul meu că am o cameră cu saună, baie, tot și acolo am stat.

Mi-au pus ca la pușcărie mâncare, nu voiam să văd pe nimeni. M-am gândit apoi că trebuie să mă întăresc pentru copii.(...) Am minți copiii că e în străinătate să cumpere mobilă. Și atunci voiau să cheme un psiholog ca să îi pregătească. Și am zis nu, le zic eu. Și a trebuit să mă întăresc să pot să dezbat subiectul cu ei.", a povestit Florin Salam în podcastul lui Damian Drăghici.

Dramele au continuat, iar Florin Salam și-a pierdut și tatăl și la doi ani distanță fratele, răspus de COVIS-19. Moartea fulgerătoare a fratelui său l-a marcat la fel de mult.

"Mi s-a întâmplat una după alta și de-asta nu am mai putut să cânt. Nu am mai ajuns la cântări din cauza psihicului. Greu a fost și cu tata și cu fratele. Astea sunt de nedescris. Dumnezeu e bun cu noi și ne învață cum să trecem peste.", a mărturisit artistul.

Florin Salam se teme de moarte. Mărturii emoționante

Viața l-a învățat să îndure cele mai mari greutăți, a pierdut cei mai dragi oameni, însă și-a găsit puterea de a merge mai departe de dragul copiilor. Celebrul artist recunoaște că se teme de moarte, iar cele mai dese gânduri negative le are atunci când trece prin stări proaste.

"Am trecut prin ce am trecut și m-am săturat de probleme. Vreau să am copiii sănătoși să nu mai am frica asta. Am momente când mi-e frică de moarte și îmi pare rău că spun vorba asta. Asta se întâmplă când am stări proaste.(...) Nu e bine, trebuie să merg pe la biserică, simt eu că nu e bine să am frica asta. Apoi îmi dau putere singur: păi nu e fratele meu acolo, de ce îmi mai e frică?", a mai spus Florin Salam.