Florin Salam și-a pus fiica la punct, după scandalul cu Costeluş de la Clejani. Manelistul este vizibil afectat: „Uită câteodată cine e ta-su”

Betty Salam a călcat strâmb în ultima sa apariție din mediul online, după spusele tatălui său, motiv pentru care manelistul a taxat-o în mod public.

”Regele manelelor”, așa cum se autointitulează, a ieșit public și și-a cerut scuze în numele lui Betty, menționând că, deși familia lui a fost cea care a primit cuvinte dure din partea lui Costeluș de la Clejani, aceasta nu trebuia să ia parte la un astfel de

joc.

Florin Salam și-a pus fiica la punct, după scandalul cu Costeluş de la Clejani [Sursa foto: Facebook]

Florin Salam și-a pus fiica la punct

Și asta pentru că ea nu este orice copil, ci copilul lui Florin Salam, fapt ce vine la pachet cu un set de responsabilități, pe lângă beneficii.

După cum declară el, fiica sa nu are voie să se implice în astfel de jocuri de pe TikTok, așa zisele meciuri pe bani, nu are nevoie de bani și nu are voie să își asocieze imaginea cu ”smecheri”, după

cum îi numește el pe Costeluș de la Clejani și pe Makaveli, cei care se jucau cu Betty pentru câțiva lei.

Însă, deși nu i-a întors replica lui Coteluș în același fel, dur, el fiind cel care a adresat o serie de injurii familiei manelistului, Florin Salam i-a atras atenția că, oricât de multă dușmănie ar fi între ei, copiii nu trebuie implicați în așa ceva.

Dar chiar și așa, el spune că nu pune la suflet ceea ce s-a întâmplat, ci își cere scuze în numele său și al fiicei sale, care a uitat din ce familie provine, ce nume poartă și cine este tatăl său.

„Am intrat să-mi cer scuze că fata mea a intrat pe TikTok şi s-a ajuns la situaţia asta. Numai eu ştiu în inima mea ce e… Oricât mi-ai fi tu de duşman, când e vorba de copilul tău, zic sărut mâna şi după aia te înjur pe tine. Tu trebuie să mă înjuri pe mine, nu pe copiii mei. Nu am nimic cu nimeni, am încheiat, eu nu pot vorbi urât. Îmi pare rău doar de ce a făcut fata mea, uită câteodată cine e ta-su. Mă iertaţi, mă iertaţi, mă iertaţi. Să vă trăiască copiii la toţi, să fie sănătoşi. Iertaţi-mă şi pe mine în contul fetei mele, că a greșit că a intrat pe TikTok”, a fost reacția manelistului.