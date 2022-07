Florin Salam va deveni din nou bunic! Fericita veste a fost anunțată pe rețelele de socializare

In articol:

Chiar dacă a suferit enorm pe plan personal după ce a pierdut-o pe prima lui soție, Florin Salam are acum numai motive de fericire. Și-a regăsit fericirea în brațele Roxanei Dobre, cu care s-a căsătorit religios de curând și care i-a dăruit trei copii absolut superbi și este mândru de cei doi copii, Betty

și Dani Stoian pe care îi are cu Fănica.

Ba chiar unul dintre copiii lui cei mari i-a dat dat și o veste absolut emoționantă. Se pare că cel supranumit „regele manelelor” va deveni bunic încă o dată. Anunțul a fost făcut pe rețelele de socializare, în urmă cu doar câteva ore.

Dani Stoian, fiul lui Florin Salam, și soția lui [Sursa foto: Captură video ]

Florin Salam, bunic pentru a treia oară! Copilul său a dat vestea pe internet

Cu siguranță, manelistul a aflat printre primii vestea că va deveni bunic din nou. Cel care îi va dărui cel de-al treilea nepot este nimeni altul decât fiul său, Dani Stoian, care a dat vestea pe rețelele de socializare în urmă cu doar câteva ore. Tânărul a postat o imagine alături de soția lui, vizibil gravidă, în timp ce țin în mână ecografia copilului pe care aceasta îl poartă în pântece.

Dani Stoian a devenit tată pentru prima oară la 18 ani, atunci când Mihaela l-a adus pe lume pe primul lor fiu: Edan Ștefan. Numele nu este deloc unul întâmplător, ci este ca un omagiu adus mamei lor răpusă de o boală cruntă, Ștefania. Totodată și Betty i-a dat fiului ei același nume, primul fiind Matias.

Tânăra este cea care l-a făcut prima bunic pe Florin Salam, în 2018, iar Dani a urmat-o în 2020.

Acum, manelistul așteaptă cu sufletul la gură venirea pe lume a celui de-al treilea nepot al său.

Citeste si: "Cu poza asta “ți-ai dat cu stângul în dreptul”, mai pe scurt ţi-ai adus aminte de tinerețe.” Cristina Șișcanu a stârnit un val de reacții negative, după ce a postat o fotografie din vacanță- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Cum s-au cunoscut Roxana Dobre și Florin Salam

Citeste si: Coincidență bizară la nunta lui Florin Salam cu Roxana Dobre! Toată lumea s-a gândit la soția răposată a manelistului. Preotul a refuzat cununia, iar apoi "a apărut" numele ei

Roxana Dobre a povestit despre cum s-a întâlnit cu Florin Salam pentru prima dată, dar și despre cum i-a câștigat inima. Invitat în cadrul podcastului „Taclale”, soția manelistului a dezvăluit cum au ajuns să se îndrăgostească unul de celălalt.

Florin Salam a cunoscut-o pe Roxana Dobre prin intermediul unei prietene de-ale ei. În momentul în care s-au văzut, cei doi au stat la povești ore întregi, fără să se oprească.

Citeste si: Criteriul după care Roxana Dobre și Florin Salam și-au ales invitații. Au existat persoane revoltate că n-au primit invitație: "Și așa au venit foarte mulți"

„Ieșisem într-o zi la alergat în parc și una din fostele mele prietene i-a trimis o poză cu noi. El m-a văzut pe mine și ne-a chemat pe toate la Rin. El stătea acolo în acea perioadă. Ne-am așezat la masă și vreau să spun că am vorbit încontinuu, trei, patru ore. Nu mai conta cine era acolo. Aveam o limbariță… Parcă îl cunoșteam de o viață. M-am descărcat, l-am simțit așa…

Se făcuse foarte târziu, se răcise grișulețul pentru mine, cum se spune, pentru că eu am avut mereu un respect foarte mare pentru părinții mei și am decis să las toată gașca acolo și să plec. «Cum să pleci singură, la ora asta?», mi-a zis Florin. „Îmi iau un taxi!'. „Lasă, să te ducă un șofer din partea mea acasă!' și am acceptat”, a povestit Roxana Dobre, potrivit cancan. r o.