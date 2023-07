Florin și Cosmin, doi verișori din Dolj, și-au dat ultima suflare într-un accident cumplit de mașină! Apropiații își strigă durerea pe internet: „Nu-mi vine să cred nici acum”

In articol:

Tragedie fără margini pentru o familie din Dolj! Doi verișori, Florin și Cosmin pe numele lor, ambii în vârstă de 25 de ani, au avut parte de un sfârșit tragic. Au fost victimele unui accident rutier, din care nu au mai scăpat cu viață. Autoturismul în care se aflau s-a izbit violent de un stâlp de electricitate, iar pasageri în aceeași mașină mai erau alți 3 tineri, de 15, 22 și 26 de ani, care au fost transportați de urgență la cea mai apropiată

unitate spitalicească.

Conform primelor detalii din acest caz, cei 5 tineri plecaseră din localitatea Moțăței către localitatea Unirea, însă nu au mai apucat să ajungă la destinație. La scurt timp după ce au plecat la drum, conducătorul auto de 25 de ani a pierdut controlul volanului, mașina intrând ulterior în stâlpul de electricitate.

"În noaptea de 30/31 iulie a.c., 00.36, poliţişti din cadrul Poliției Municipiului Calafat au fost sesizaţi cu privire la producerea unui eveniment rutier în localitatea Dobridor. Polițiștii deplasați la fața locului au constatat faptul că un bărbat, de 25 de ani, din comuna Moțăței, în timp ce conducea un autoturism din direcția de mers Moțăței către localitatea Unirea, într-o curbă la dreapta ar fi pierdut controlul direcției de mers, părăsind partea carosabilă şi intrând în coliziune cu un stâlp de susținere a rețelei electrice. În urma evenimentului rutier, conducătorul auto și încă un pasager aflat în autoturism au decedat. Totodată, ceilalți pasageri, doi tineri de 22 și 26 de ani și un minor de 15 ani, toți din localitatea Moțăței au necesitat îngrijiri medicale, fiind transportați de urgență la o unitate medicală" , au transmis reprezentanții IPJ Dolj, scrie Observatornews.ro.

Citește și: "Noi eram în spatele lor, am văzut accidentul" Greșeala fatală care le-a adus sfârșitul adolescentei din Buzău și tatălui ei. Ce s-a întâmplat cu doar câteva minute înainte de tragedie. Martorii fac dezvăluiri absolut cutremurătoare

Citeste si: Pastila de a doua zi: Administrare, eficienta si riscuri

Citeste si: Informația momentului vine de pe frontul din Ucraina! Ce se întâmplă chiar acum în jurul Bahmutului- stirileprotv.ro

În cauză, oamenii legii au deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, iar anchetatorii vor continua cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs accidentul rutier, unde 2 tineri și-au pierdut viața.

Apropiații celor doi verișori sunt îngenuncheați de durere

Vestea că Florin și Cosmin s-au stins din viață i-a cutremurat pe toți cei ce îi cunoșteau pe tineri.

Citește și: "Cum să vin acasă și tu nu mă aștepți? Blestemat camion" Mihai a lăsat o fetiță de doar șapte ani fără tată, după ce și-a pierdut viața într-un teribil accident, pe o autostradă din Italia. Familia tânărului nu-și poate reveni din șoc

Citeste si: „Trebuie să ne punem pe treabă. Însă, la noi este o mică problemă.” Cu ce problemă se confruntă Armin Nicoară și Claudia Puican, în încercarea de a avea un copil- kfetele.ro

Citeste si: Horoscop 1 august 2023: O lună excepțională pentru aceste zodii. Vă veți simți apreciați la adevăratul potențial- stirilekanald.ro

Citeste si: Adevăratul motiv pentru care Sylvia Sîrbu a părăsit trupa ASIA ”Mă simțeam exclusă”- radioimpuls.ro

Rudele, prietenii, colegii și toți apropiații celor doi verișori sunt îngenuncheați de durere și își strigă acum durerea pe internet, mesajele de ”Adio” pentru Florin și Cosmin curgând pe rețelele de socializare.

"Dumnezeu sa te ierte si sa te odihneasca in pace prietenul meu bun, nu am cuvinte sa spun cum am primit aceasta veste"/ "Dumnezeu să te ierte și să te odihnească în pace prietenul meu bun! Ai fost mereu cu zâmbetul pe buze, obosit de la atâta muncă și trecând prin problemele vieții tot glumeț erai și așa te vom tine mereu în amintire! Nu-mi vine să cred nici acum! Dumnezeu să te primească în dreapta lui!"/ "Drum lin către îngeri, fratior. Mereu o sa ai un loc la masa noastra, a prietenilor pe viața. Nu te vom uita niciodata"/ "Drum lin către ceruri, verișorii mei. Prea devreme ați plecat. Veți rămâne veșnic în gândul meu" , sunt doar câteva dintre mesajele care au apărut pe internet, după vestea tragică.