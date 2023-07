Florin Tănase ar putea reveni la FCSB! Finanțatorul FCSB, Gigi Becali, a discutat cu atacantul

In articol:

Gigi Becali a deschis discuţiile pentru revenirea lui Florin Tănase la FCSB, dar deja l-a trimis spre altă echipă: „Du-te, tată”

Andrea Compagno şi David Miculescu sunt variantele pentru postul de atacant central la FCSB, în acest moment, iar o veste de ultim moment a adus pe masa conducerii încă o variantă.

Florin Tănase și-a luat rămas bun în această vară de la Al-Jazira, clubul din Emiratele Arabe Unite, și ar putea revenit la FCSB. Echipa dirijată de cuplul Charalambous – Pintii l-ar putea readuce pe unul dintre cei mai apreciați jucători ai clubului din ultimii ani.

Chiar dacă acest scenariu sună foarte bine pentru Gigi Becali, FCSB rămâne o soluție de avarie pentru Florin Tănase. Latifunciarul a avut o discuție cu atacantul naționalei României, care i-a declarat că a primit două oferte excelente, una din Turcia și alta din zona Golfului Persic.

„Am vorbit cu el. Dacă rămâne liber, cu siguranţă vrea să vină la noi, dar între timp am vorbit cu el şi mi-a spus <<Nea Gigi, am ofertă de 3 milioane de euro pentru doi ani, din Turcia. Are şi din Arabia chiar mai bună, de 1.7 milioane de euro pe an.

I-am spus <<Bă, tu mi-ai promis, dar du-te, tată, şi fă-ţi banii şi viaţa ta. L-am îndrumat să se ducă acolo”, a declarat Gigi Becali pentru Orange Sport.

Ce a declarat Florin Tănase?

Cotat la 3.5 milioane de euro, conform site-urilor de specialitate, Florin Tănase a rămas liber de contract după aproape un an petrecut la Al-Jazira, astfel că s-a croit deja traseul revenirii la formația „roș-albastră”.

„Da, sunt liber de contract, am reziliat și aștept să văd unde să merg. El (n.r. Gigi Becali) a spus mai demult chestia asta. Nu mi-a spus nimic acum, a spus mai demult la televizor.

Da, vorbesc des cu domnul Gigi. Dar nu știu, să văd ce decizie o să iau. Dacă e să vreau să mă întorc în țară, o să anunț, dar nu cred că mă voi întoarce în țară. Concret este că sunt jucător liber și atât”, a spus Florin Tănase, conform iamsport.ro.

Gigi Becali, patron FCSB [Sursa foto: Profimedia]

Gigi Becali a dat verdictul

Patronul FCSB, a vorbit despre situația lui Florin Tănase și a dezvăluit că fotbalistul are o altă ofertă mai bună.

„Nu pot să-l aduc pe Tănase la FCSB, are altă ofertă”, a spus Gigi Becali, potrivit AS.

La Al-Jazira, Florin Tănase a bifat 24 de apariții, a reușit să înscrie șase goluri și să paseze decisiv în trei situații, în aproximativ 1.500 de minute petrecute în echipamentul clubului din Abu Dhabi.