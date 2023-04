Florin Vasilică a trecut prin patru operații și urmează să fie suspus iar unei intervenții chirurgicale! Problema de sănătate care nu-i dă pace

In articol:

Florin Vasilică nu trece prin cea mai bună perioadă a vieții sale, deoarece se confruntă cu câteva probleme de sănătate care îi dau bătăi de cap de câțiva ani. Artistul a ajuns până acum de patru ori pe masa medicilor chirurgi, iar în viitor vor mai avea loc astfel de vizite.

Florin Vasilică, operat de patru ori la coloană

Recent, interpretul de muzică populară a dezvăluit care este starea sa de sănătate la momentul actual.

Artistul se confruntă de foarte mult timp cu dureri de spate însă, a ales să le trateze cu diferite medicamente care în loc să îl vindece, mai rău i-au făcut. Astfel, fiul regretatului interpret de muzică populară Liviu Vasilică, a fost supus a patru operații chirurgicale la nivelul coloanei din cauza a două hernii de disc.

Din păcate, cântărețul nu a trecut definitive peste astfel de momente, deoarece urmează să mai facă alte câteva intervenții. Tocmai de aceea, vedeta a luat hotărârea de a se retrage pentru o perioadă din lumea publică însă, nu a renunțat absolut deloc la spectacolele pe care urmează să le aibă.

„Eu de câteva luni de zile m-am cam retras din viața publică. Am considerat să o iau un pic mai ușor cu aparițiile în public. În primul rând, din cauza unei probleme de sănătate și în al doilea rând că așa am simțit eu. Sunt cunoscute problemele, am avut patru intervenții la coloană mai urmează să fac și altele. Cu evenimentele și spectacolele nu am renunțat. Am considerat că trebuie să o las așa pentru că luna viitoare fac 40 de ani”, a declarat artistul, potrivit antenastars.ro.

Florin Vasilică și-a cunoscut frații în școala generală

Florin Vasilică a avut parte de o copilărie frumoasă, tatăl lui asigurându-se că nu duce lipsă de nimic. Artistul este unul dintre cei patru copii pe care regretatul Liviu Vasilică i-a avut de-a lungul vieții sale. Interpretul de muzică populară și-a cunoscut cei doi frați din prima căsătorie a tatălui său abia când era în clasa a 8-a. Chiar dacă sunt frați vitregi, solistul susține că se simte mult mai apropiat de sora sa mai mare, care acum este în America.

„Am avut tot timpul o relație normală cu frații mei. Trebuie să specific faptul că pe fratele meu și pe sora cea mare i-am cunoscut când eu eram în clasa a 8-a, ei fiind din prima căsătorie a tatălui meu și abia atunci s-au reluat relațiile. Cu sora cea mică, cea cu care am crescut de când ne-am născut, trebuie să recunosc că ne mai și băteam, ne mai și certam, ca între frați așa. Cel mai aproape de mine sufletește o simt pe Tana, sora mea cea mare, sora din prima căsătorie a lui tata. Deși este plecată în America simt eu așa că între noi este o legătură mult mai specială și că ne înțelegem foarte bine”, a declarat artistul, potrivit Fanatik.

Florin Vasilică [Sursa foto: Facebook]

