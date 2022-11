Florin Zamfirescu a fost îndrăgostit în tinerețe de Corina Chiriac. Ce i-a propus actorul îndrăgitei cântărețe: „Acum vreo 20 de ani...”

In articol:

Florin Zamfirescu este unul dintre cei mai longevivi și mai apreciați actori români. Acesta este cunoscut pentru o mulțime de roluri celebre care au devenit foarte dragi oamenilor. Actorul are la active numeroase producții cinematografice din care a făcut parte.

Corina Chiriac este și ea, de asemenea, una dintre cele mai îndrăgite și apreciate voci ale muzicii din România. Artista s-a făcut remarcată datorită talentului ei, dar și a naturaleței. Solista a lansat foarte multe melodii care au fost cel puțin o singură dată pe buzele oamenilor.

Actorul a fost îndrăgostit în tinerețe de celebra solistă

Cei doi mari artiști au împreună o frumoasă și solidă relație de prietenie. Florin Zamfirescu este un foarte mare fan al Corinei Chiriac, iar recent acesta a dezvăluit că în tinerețe a avut sentimente pentru interpretă. Ba chiar la un moment dat, la o petrecere organizată de actor, acesta a mers la buna sa prietenă și i-a făcut o propunere.

,,Acum vreo 20 de ani, am făcut o petrecere de ziua mea și bineînțeles că am chemat-o și pe Corina. Eu mereu îi spun că am fost îndrăgostit de ea și ea tratează cu umor lucrurile acestea. Am ieșit afară, era cald și aveam o grădină, era seară, plouase cu o zi înainte. Și eu zic, Corina, cât am stat eu după tine toată tinerețea mea? Nu vrei să mergem aici în grădină să ne dăm pe brazdă? La care ea zice: Nu pot pentru că am pantofi cu toc”, a spus Florin Zamfirescu, potrivit antenastars.ro.

Florin Zamfirescu locuiește lângă fosta soție

Actorul Florin Zamfirescu a fost căsătorit de patru ori până acum. Una dintre soțiile artistului este chiar vecină cu acesta. Este vorba despre Cătălina Mustață, femeia care i-a fost alături acestuia o perioadă de timp și pe care actorul a susținut-o foarte mult. Chiar dacă stau gard în gard cei doi evită să se întâlnească.

,,Locuim gard în gard, dar n-am mai văzut-o de 9 luni. Am susținut-o mereu, a jucat în telenovele datorită mie, s-a ridicat și a fost fericită până când a zis gata, nu mai am nevoie de sprijin. Și de 10 ani a dispărut brusc de peste tot, nu mai apare nicăieri”, a precizat la un moment dat Florin Zamfirescu, potrivit Fanatik.