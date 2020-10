Csa Steaua-Dianmo 2

Momente tensionate pentru CSA Steaua, după ce mai nouă jucători au fost infectați cu noul coronavirus. Steaua a anunțat faptul are 9 jucători și un membru din staff-ul tehnic infectat cu COVID-19. Toate acestea se întâmplă fix înainte de meciul cu Dinamo 2!

Focar de coronavirus la CSA Steaua înainte de meciul cu Dinamo 2

Astăzi, 2 octombrie, CSA Steaua a declarat, în cadrul unui comunicat de presă, faptul că au fost depistați pozitiv cu noul coronavirus nouă dintre jucători și un membru din staff-ul tehnic al echipei. De asemenea, se pare că toate persoanele infectate cu virusul provenit din China au fost izolate conform regulilor aflate în vigoare și vor reveni la antrenamente după ce vor efectua noi teste pentru COVID-19. În plus, conducerea a mai transmis în acest comunicat faptul că meciul cu Dinamo București 2 a avut loc în această zi, în ciuda problemelor, de la ora 15:00, pe stadionul din Ștefan cel Mare.

"Clubul Steaua Bucresti anunta ca, in urma testarilor efectuate inaintea partidei de fotbal cu Dinamo Bucuresti 2, din etapa a patra a Ligii a 3-a, au fost depistati pozitiv cu Covid19 noua jucatori si un membru din staff-ul tehnic al echipei"

"Clubul nostru a anuntat organizatorul competitiei despre cazurile de Covid19 aparute in randul echipei de fotbal. Toate persoanele infectate au fost izolate conform reglementarilor aflate in vigoare si vor reveni la antrenamente in urma unor alte teste efectuate"

"Ros-albastrii vor juca azi, de la ora 15:00 cu Dinamo Bucuresti 2, pe stadionul din Stefan cel Mare", a declarat CSA Steaua, printr-un comunicat oficial.

Rezultate finale CSA Steaua-Dinamo 2

CSA Steaua a câştigat cu scorul de 3-1, contra echipei Dinamo 2, în meciul cu numărul IV din Liga 3.

Golurile date de către membrii echipei Steaua au fost înscrise de Wallace 11, 32, Dragoş Nicolae 42, în timp ce la Dinamo 2 a marcat pe final Creţu, în minutul 86.

Sursă Sport.ro