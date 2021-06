Forin Cîțu, primele declarații după ce Capitala nu a raportat nicio infectare nouă. Ce a spus premierul despre vaccinare?

Forin Cîțu, primele declarații după ce Capitala nu a raportat nicio infectare nouă [Sursa foto: Captură tv] 19:39, iun 27, 2021 Autor: Ștefania Ruxandra

Problema vaccinării a fost intens dezbătută de către toată lumea, iar cei de la conducere au explicat în nenumărate rânduri cât de important este ca toată populația țării să fie vaccinată.

Recent, chiar premierul României a postat pe pagina sa personală câteva declarații referitoare la rata vaccinării, pentru a le demonstra cetățenilor că este în beneficiul lor să se imunizeze.

„Vaccinarea este singura soluție pentru a depăși pandemia. It is that simple”, a transmis prim-ministrul Florin Cîțu, pe Facebook

Ultimul bilanț al persoanelor infectate cu noul coronavirus a reprezentat o premieră pentru România. În București, în ultimele 24 de ore, nimeni nu a luat virusul, iar Florin Cîțu a pus această situație pe seama numărului mare de oameni care s-au vaccinat, în Capitală: "București are cea mai mare rată de vaccinare din țară. Tot în București, în ultimele 24 de ore am avut 0(!!!) persoane infectate cu virusul SARS-COV 2. Vaccinarea este singura soluție pentru a depăși pandemia. It is that simple!", a ținut să scrie premierul.

Acesta a mai subliniat și faptul că Bucureștiul are cea mai mare rată de imunizare din țară, lucru care a condus la 0 infectări în ultimele 24 de ore.

Cum arată situația epidemiologică în toată țara?

În ceea ce privește situația epidemiologică din țară, până astăzi, 27 iunie, pe teritoriul României au fost confirmate 1.080.630 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus și 1.045.351

de pacienți au fost declarați vindecați. În urma testelor efectuate la nivelul întregii țări, au fost descoperite 46 de cazuri noi, acestea fiind persoane care nu au mai fost anterior declarate pozitiv la infecția cu SARS-CoV-2.