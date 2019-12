Concurentele “Bravo, ai stil! Celebrities” sunt in formula completa, odata cu anuntarea ultimelor trei tinere care vor participa in show-ul de moda care va fi difuzat, in curand, la Kanal D. Cele noua aspirante la marele titlu, cu o experienta remarcabila atat in showbiz, cat si pe retele sociale, adevarati trendsetteri in materie de moda, sunt pregatite de show.

Formula completa “Bravo, ai stil! Celebrities”. Afla cine sunt ultimele trei concurente!

Bianca Giurcanu este unul dintre cei mai urmariti influenceri din Romania, cu peste 165k de fani activi care sunt inspirati pe retelele sociale de trendurile lansate de aceasta. De profesie insotitor de zbor, Bianca Giurcanu marturiseste ca odata cu prezenta ei in show-ul “Bravo, ai stil! Celebrities” isi doreste sa isi depaseasca limitele artistice si, in acelasi timp, sa isi contureze stilul vestimentar.

“Am ales sa particip la acest show pentru a mă autodepăşi, pentru a-mi testa limitele in toate sensurile. Cred ca emisiunea ma va “şlefui” atat din punct de vedere stilistic, cat si din punct de vedere al personalitatii mele. Îmi doresc să cresc o dată cu prezenta mea in acest show, sa evoluez. Sunt gata sa ascult pareri, sa ofer emotie si styling-uri!”, spune Bianca Giurcanu.

Cu o cariera solida in showbiz, fiind o partea importanta in show-uri care au scris istorie in televiziune, Andreea Tonciu este una dintre cele mai surprinzatoare prezente din showbiz-ul autohton, vedeta reusind, de fiecare data, sa adauge “sare si piper” in orice context ar fi prezenta.

Andreea Tonciu vine la “Bravo, ai stil! Celebrities” foarte hotarata sa isi apere stilul vestimentar si sa isi sustina alegerile vestimentare cu perseverenta.

„Andreea Tonciu este unică. Este mama perfectă, soţia perfectă, profesionistul perfect. Omul care moare ca lumea să fie mai bună. Mor cu dreptatea în mână! În această competiţie voi merge până în pânzele albe. Nu mă voi lăsa învinsă de nimic şi de nimeni”, se caracterizeaza Andreea Tonciu.

Deea Codrea, blogger si influencer, care si-a construit de-a lungul timpului o comunitate solida in online si care, prin informatiile publicate pe retelele sociale, influenteaza deciziile a zeci de mii de fani. Concurenta “Bravo, ai stil! Celebrities” mizeaza in aceasta competitie de stil pe hotararea ferma prin care isi doreste sa-si implineasca visele.

“Nimic nu e imposibil, orice vis poate deveni realitate! As putea spune ca sunt o persoana extrem de ambitioasa si ca imi doresc sa reusesc orice imi propun. Iar asta ar trebui sa fie suficient. Rezumand, imi propun sa ajung cat mai departe in aceasta competitie!”, spune Deea Codrea.

Reamintim, in ordinea anuntarii acestora, lista completa concurentelor care vor participa in emisiunea “Bravo, ai stil! Celebrities”: Raluca Tanase, componenta a trupei “Bambi”, Calina Dumitrescu, fotomodel, Maria Ilioiu, actrita si antreprenor, Gina Chirila, fotomodel, Bianca Rus, cantareata, Theo Rose, cantareata, Bianca Giurcanu, insotitor de zbor si influencer, Andreea Tonciu, asistenta TV, Deea Codrea, blogger.

Echipa este completa, mai este doar foarte putin timp pana cand telespectatorii le pot cunoaste veleitatile stilistice ale celor noua concurente inscrise in competitia “Bravo, ai stil! Celebrities”.