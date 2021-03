Fosta concurentă de la iUmor, Lolrelai, noi acuzații la adresa medicului stomatolog: ”Mi-a dat telefonul pe mod avion”

In articol:

Lolrelai este una dintre cele mai controversate foste concurente de la ”iUmor”. În urmă cu un an, frumoasa blondină a fost nevoită să treacă prin clipe extrem de dificile. Mai exact, medicul ei stomatolog ar fi violat-o și drogat-o.

Invitată în cadrul unei emisiuni de televiziune, Lolrelai a făcut noi acuzații la adresa medicului stomatolog.

Din spusele sale, bărbatul i-ar fi dat telefonul pe mod avion. În momentul când a ajuns acasă, fosta concurentă susține că nu-și amintește să-și fi dezactivat singură cartela din telefon. Mai mult, aceasta a observat că avea 80% baterie.

„Nu am nicio amintire. Am înțeles de colega mea de apartament și de la prietena mea care mă așteptau de la ora 8 seara, pentru că nu am ajuns, m-au sunat și au văzut că am telefonul închis, lucru pe care eu niciodată nu-l fac. Le spusesem că mă întorc de la dentist într-o oră să mâncăm împreună și au văzut că nu răspund și ulterior telefonul a fost închis. Când am ajuns acasă, telefonul avea 80% baterie și era dat pe modul avion. Mă gândesc că eu nu aveam nici cel mai mic motiv să fac asta.”

Lolrelai abia se mai putea ține pe picioare

Ștefania Costache a mai precizat că prietenele sale au fost șocate când au auzit.

Deși nu își amintește nimic, prietenele fostei concurente i-au spus că le-ar fi dezvăluit că medicul ei stomatolog ar fi pipăit-o în anumite zone intime.

„Am ajuns acasă la ora 01:07 noaptea, unde mă așteptau prietenele mele, care mi-au spus că nu puteam să merg. Au reușit în 10 minute, până am leșinat, să scoată de la mine maxim 10 minute. Mi-au spus prietenele mele că am apucat să le spun că m-a dus la el acasă, că m-a pipăit în anumite zone intime, că nu vreau flori și o pătură maro. Astea sunt singurele lucruri pe care le-am zis.”