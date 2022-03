Fosta handbalistă Ada Iliescu își plânge cel mai bun prieten, pilotul Costinel Iosif Niță, mort în tragedia aviatică de la Constanța: "Aseară mi-ai adus mărțișor. Azi s-a rupt o parte din mine"

In articol:

Ada Iliescu este forțată să trăiască o nouă dramă, pe lângă toate problemele de sănătate cu care se confruntă de câțiva ani încoace. Fosta handbalistă de la HC Victoria București a fost o apropiată a Costinel Iosif Niță, pilotul în vârstă de 31 de ani, care a decedat pe 2 martie 2022 într-un tragic accident de aviație din județul Contanța, în timp ce se afla la bodrul unui MiG-21 LanceR, într-o misiune de patrulare. Aceasta a transmis un mesaj absolut înduioșător de condoleanță pentru cel despre care spune că i-a fost „ca un frate”.

Costinel Iosif Niță [Sursa foto: Facebook]

Ada Iliescu, fosta handbalistă, mesaj sfâșietor în memoria pilotului aeronavei MiG-21 LanceR: „Este una dintre cele mai urâte zile din viața mea, s-a rupt o parte din mine”

Fosta sportivă este foarte activă pe rețelele de socializare și își ține la curent prietenii virtuali cu evoluția stării ei de sănătate.

Ea a aflat, în urmă cu câțiva ani, că are niște tumori, iar auzul îi fusese deja destul de afectat. A fost nevoită să treacă prin mai multe intervenții chirurgicale complicate și delicate în decursul ultimilor ani, dar în cele din urmă totul decurge spre bine. Chiar la începutul acestui an a avut ultima operație care, din fericire, a fost una reușită.

Totuși, în urmă cu câteva ore, ea a scris câteva rânduri triste pe contul personal de Facebook.

Ada Iliescu și pilotul Costinel Iosif Niță, în vârstă de 31 de ani, care se afla la bordul MiG-ului-21 LanceR, care a decedat în accident aviatic miercuri seară din județul Constanța, se cunoșteau foarte bine.

Aceasta spune despre militar că i-a fost ca un frate, căci i-a fost alături în cele mai grele momente din viața ei și a dezvăluit că s-au văzut chiar cu o seară înainte de tragedie.

Se pare că pilotul a vizita-o pe fosta handbalistă pentru a-i oferi un mărțișor. Ada Iliescu spune că nici prin cele mai urâte vise nu-și imagina că va fi ultima oară când îl va vedea. Vestea că acesta s-a stins a îngenuncheat-o de durere.

„Cer albastru in rai sufletul meu! Am crescut impreuna, mi-ai fost alaturi in multe din cele mai dificile momente ale vieții, ai fost ca un frate mai mare.

Aseara ai venit sa imi aduci martisor, nici prin cele mai urate vise nu mi-am imaginat ca azi tu o sa fii cel care pilotează avionul ala nenorocit.

Te iubim infinit si vei rămâne mereu în sufletele noastre. E una din cele mai urate zile din viata mea, s-a rupt o parte din mine, din sufletul meu!”, a scris handbalista Ada Iliescu pe rețelele de socializare.

MiG-21 LanceR [Sursa foto: Facebook]

Cum s-a petrecut tragedia în care pilotul Costinel Iosif Niță și-a pierdut viața. Cei 7 colegii care trebuiau să-l salveze au murit și ei

Costinel Iosif Niță se afla la bordul aeronavei MiG-21 LanceR, într-o misiune de patrulare, în județul Constanța. Acesta a dispărut de pe radar în jurul orei 20:03, într-o zonă dintre localitățile Cogealac și Gura Dobrogei. Martorii spun că s-a auzit o explozie puternică.

În căutarea sa a fost trimis un elicopter IAR 330 Puma, care avea la bord 7 membri. După ce au comunicat stației că afară sunt condiții meteo extreme au primit ordin să se întoarcă la baza. Nu au mai apucat. La scurt timp au dispărut de pe radar și au avut aceeași soartă tragică ca pilotul Costinel Iosif Niță. Conform Minsterului apărării Naționale, aeronavele au fost consemnate la sol până la elucidarea cauzelor producerii prăbușirilor. Nu există încă informații care să lege cele două tragedii de conflictul militar care are loc la granița cu România, războiul dintre Rusia și Ucraina.

„Pilotul aeronavei MiG-21 LanceR a decedat. Căpitanul Costinel Iosif Niță, pilotul avionului MiG-21 LanceR prăbuşit miercuri, 2 martie, în judeţul Constanța, şi-a pierdut viaţa.

Pilotul avea 31 de ani, era căsătorit şi nu avea copii. Din anul 2014, îndeplinea funcţia de pilot în cadrul Escadrilei 861 Aviație Luptă în Baza 86 Aeriană de la Borcea. Acumulase peste 570 de ore de zbor, din care aproximativ 420 pe MiG-21 LanceR.

O comisie a Statului Major al Forţelor Aeriene și Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Constanța continuă cercetarea împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

Conducerea Ministerului Apărării îşi exprimă regretul pentru tragicul accident şi este alături de familia îndoliată a căpitanului Costinel Iosif Niță, căzut la datorie.

Joi, 3 martie, în toate unităţile militare din țară și în cele dislocate în afara teritoriului național vor fi organizate ceremonii militare și religioase de comemorare pentru militarii căzuți la datorie”, a tranmis MAPN în mediul online.