Fosta handbalistă Mariana Cetiner face dezvăluiri șocante! "Am fost violată de antrenor"

Fosta handbalistă Mariana Cetiner susține că a fost violată de către antrenor. Abuzurile au început la o vârstă de destul de fragedă, însă abia acum a putut să vorbească despre cele întâmplate.

Drama neștiută a Marianei Cetiner

Fostă jucătoare şi antrenoare de handbal a făcut dezvlăuiri șocante despre copilăria și adolescenta ei.

Mariana Cetiner a fost victima abuzurilor și a fost nevoită să ia multe decizii radicale. Handbalista susține că a fost violată chiar de către antrenorul său, Niță Grigore.

„Nu am avut mamă şi tată, am stat la casa de copii. Am fost bătută şi violată. Am născut cum am născut... A murit copilul ăla. Da, la casa de copii. Şi de antrenor am fost violată, da, de Niţă Grigore.

Noi nu stăteam la club şi ne ducea obligatoriu să jucăm. Ne duceau, ne antrenau şi jucam. Dacă nu marcai, luai bătaie acolo, pe banca. Am luat bătaie de la nenorocitul ăsta. Ne bătea cu un par peste gleznă. Zicea «Dacă nu dai 10 goluri din 10, dracul te ia!", a dezvlăluit Mariana Cetiner.

În continuare, femeia susține că abuzurile au început de la vârsta de 12 ani și aveau loc, de obicei, în cantonamente. Au durat până în momentul în care a rămas însărcinată.

În luna a 5 a de sarcină, Mariana a trebuit să avorteze. A trecut prin momente cumplite și credea că o să moară.

Fosta handbalistă Mariana Cetiner

"Nu doar eu am fost abuzată de antrenor. Abuzurile au început de la 12 ani. Se întâmplau în cantonament. Te chema la el în cameră şi te punea să te dezbraci. Dacă nu voiai zicea «Mâine te duci acasă, te întorci la casa de copii. Dracul te ia!». Nu puteam vorbi cu nimeni. Cine să îţi ia apărarea? Tot cu el ţinea lumea.

S-a întâmplat până am rămas gravidă. A trebuit să avortez la 5 luni şi era să mor. Aveam 12-13 ani. A fost greu, cumplit! E un spurcat de antrenor. Nu ştiu dacă mai trăieşte. S-a sesizat lumea, dar s-a şters tot. Când nu ai mama sau tată, dracul e al tău. A fost grea viaţa”, a spus Mariana Marica Cetiner la GSP LIVE.