Fosta iubită a lui Chef Cătălin Scărlătescu, dramă uriașă! A pierdut sarcina la câteva luni după ce s-a operat de cancer! Dezvăluiri cutremurătoare

Maria Andria, ”blonda lui Scărlătescu” a fost surprinsă alături de Chef Cătălin într-o ipostază cu totul specială. Cei doi s-au sărutat în fața unui local, deși se cunoscuseră cu câteva ore înainte.

Maria avea să povestească ulterior că nu a fost vorba de o relație ci de un episod pasager în care încerca să uite de un fost iubit de care abia se despărțise.

”Eu eram îndrăgostită de un român, cu omul ăla nu a mers, acum nu mai avem nici o legătură. Eu sunt o persoană, și nu mi-e rușine s-o zic... Eu, dacă vreau să uit un bărbat definitiv, o să prefer să am un altul să pot să-l uit. Dacă stau singură, sufletul mă doare. Și l-am văzut pe domnul Cătălin, am stat de vorbă, am băut un pahar de vin și după aia s-a întâmplat chestia aia cu pupatul. Nu era ceva rău, eu nu am nimic cu domnul ăsta”, a povestit solista născută în Grecia.

Maria, devastată devastată de vestea că are cancer

Anul trecut a fost unul de coșmar pentru blonda Maria Andria, care a reușit să strângă 26 de milioane de vizualizări cu clipul piesei ”Love in Dubai”. Prima dată, ea a fost diagnosticată cu cancer la laringe,

motiv pentru care a fost nevoită să suporte o intervenție chirurgicală extrem de dificilă.

Maria Andria este una dintre cele mai frumoase fete din showbiz

”Am fost la mai mulți doctori și au văzut că sunt bolnavă... Eu știam că sunt bolnavă, dar depuneam eforturi să pot să ies la televizor, să fac lumea să zâmbească, știu că există oameni care se simt foarte bine atunci când mă văd.

Când am aflat că sunt așa bolnavă, m-am panicat foarte rău și l-am întrebat pe doctor cum o să fac operația. Mi-a explicat cum o să fie și l-am rugat să facă tot ce poate să iasă bine, pentru că vreau să trăiesc, nu vreau să mor și nici să-mi pierd vocea, adică să nu mai pot să vorbesc sau să cânt”, a povestit Maria Andria într-un vlog.

Și-a pierdut copilul și s-a despărțit de iubit

Din fericire, operația a decurs bine iar Maria a trecut cu bine prin această încercare.

Maria Andria a avut o mică aventură cu Cătălin Scărlătescu

Câteva luni mai târziu, solista avea să afle că este însărcinată și că urmează să devină mămică. Era visul Mariei, care și-a dorit întotdeauna o familie numeroasă. Relația cu iubitul ei de atunci părea extrem de stabilă iar cariera îi intrase din nou pe o pantă ascendentă. Din nefericire, Maria Andria a pierdut sarcina câteva săptămâni după ce a anunțat că este însărcinată. Ulterior, ea s-a despărțit și de iubit.

”Din păcate, i s-a oprit inimioara și acolo s-a întâmplat totul. Eu, înainte să aflu că am rămas însărcinată, am luat medicamente, poate și din cauza asta s-a întâmplat. Dacă vrea Dumnnezeu, poate o să mai rămân însărcinată, eu vreau mulți copii”, a mai povestit tânăra.

Acum, Maria Andria locuiește în Cipru și postează imagini fierbinți cu ea pentru cei aproape 100.000 de urmăritori pe care-i are pe conturile de socializare. Bruneta pare să fi uitat definitiv de perioada în care era văzută doar ca ”blonda lui Scărlătescu”.