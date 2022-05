Fosta soție a lui Bebe Cotimanis s-a înscris la Teologie. Din ce face bani acum Florina Mărcuță, după divorț

In articol:

Fosta soție a lui Bebe Cotimanis, Florina Mărcuță, a decis să facă o schimbare radicală în viața sa și să se înscrie la Facultatea de Teologie. În urmă cu 4 ani, după ce a divorțat de fostul său soț, a decis că este momentul potrivit să-și închidă afacerea pe care o avea în acea perioadă și să meargă pe alt drum în viață.

Începând cu anul 2021, Florina Mărcuță a început studiile la Facultatea de Teologie Justinian Patriarhul din București, secția Artă Sacră, fiind admisă chiar la buget. După ce și-a închis afacerea, respectiv școala de machiaj pe care o avea, fosta soție a lui Bebe Cotimanis a continuat să lucreze tot în domeniul frumuseții, însă pe partea de cosmetică. A renunțat la cariera de make-up artist, alegând acum o cu totul altă cale. Chiar dacă nu mai este la prima tinerețe, Florina Mărcuță nu se teme de schimbări radicale, se pare.

„Am avut timp și pandemia m-a ajutat din plin să fac acest lucru. La finalul lunii februarie 2020 am închis școala de machiaj, acolo unde am avut pe strada Mihai Eminescu. Proprietarii au vrut să vândă și a fost perfect pentru mine. Am predat locația. Când le aranjează Dumnezeu, le aranjează. Am luat o pauză. Dar am fost activă mai mult pe partea de cosmetică, ca să-mi pot câștiga existența. După un maraton de 19 ani cu școala mea, școala lui Matei, fiul meu, evenimente… mi-a prins bine. Și anul trecut am zis să iau un pachet cu pictură și desen, timp de o lună, la o școală privată, să ies din casă”, a declarat Florina Mărcuță, conform Fanatik.

Florina Mărcuță, de ce a ales Facultatea de Teologie

Florina Mărcuță a trecut de la cariera de make-up artist la o cu totul altă direcție în plan profesional. În cadrul unui interviu, fosta soție a lui Bebe Cotimanis a dezvăluit inclusiv de ce a decis să meargă pe această cale.

„Am zis că fac ceva și pentru sufletul meu. Am zis să fac ceva mai mult. Am vorbit cu profesorul și l-am întrebat dacă am șanse să merg mai departe. La Teologie am mai avut o tentativă de a mă înscrie, când Matei era în clasa a Vll-a. Dar nu puteam să mă duc. Dar anul trecut, în luna mai, m-am decis foarte repede. M-am interesat de ce lucrări este nevoie. Voiam Teologie sau Pedagogie, pentru UNARTE (Facultatea de Artă – n.r.) nu eram pregătită. Speram ca măcar la Pedagogie să fac față la examen”, a povestit fosta parteneră a lui Bebe Cotimanis.

Florina Mărcuță a avut parte de o surpriză foarte emoționantă atunci când a văzut rezultatul admiterii la facultate. A izbucnit în plâns atunci când a constatat că a reușit să intre la buget, clasându-se pe locul al 10-lea.

„M-am gândit că, dacă intru la buget, înseamnă că e un dar de la Dumnezeu, iar dacă intru la cu plată (și îmi permit, rămân) și înseamnă că e un semn. Dacă nu intru, atunci o să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru ce am descoperit în mine. Așa am gândit și așa am făcut. M-am trezit la examen și au venit rezultatele. Când am văzut că am intrat la buget, a 10-a din 13, am plâns două zile de bucurie. Bucuria aceea o trăiesc și azi, când sunt studentă în anul l de facultate. Fiul meu este student la Iași, la Arte Vizuale, la secția foto-video”, a mai povestit aceasta pentru sursa mai sus menționată.