Fosta soție a lui Cove a vorbit despre violențele la care ar fi fost supusă de prezentatorul TV: „Nimeni n-ar crede că acest bărbat și-ar lovi soția”

Cove, pe numele său real Gabriel Coveșeanu, este unul dintre cel mai îndrăgiți prezentatori. De-a lungul timpului, și-a creat o imagine imaculată, însă, felul în care se comporta în fața camerelor de filmat și acasă era total diferit, susține fosta sa parteneră de viață.

Maria Movileanu, prima soție a lui Cove, despre presupusele bătăi: „M-a lovit cu pumnul în cap”

Românii îl știu pe Cove ca fiind tot timpul cel care întreține atmosfera, care are mereu glumele la el, dar se pare că în spatele ușilor închise este exact invers. Prima lui soție, cea care i-a dăruit și un copil, face dezvăluiri șocante.

Prima soție a lui Cove a mărturisit în urmă cu mai bine de un deceniu adevăratul motiv al divorțului. Prezentatorul TV ar fi fost violent cu ea și i-ar fi aplicat corecții cu palma și pumnul, chiar și la două luni de la naștere. Aceasta susține că bona fiului lor ar fi asistat la scenele de bătaie.

„Daca la bataia de acum cateva zile, atunci cand Cove m-a lovit cu pumnul in cap fara sa tina cont ca-l tineam in brate pe Bogdan, baiatul nostru, nu am nici un martor, exista totusi o persoana care a asistat la unul dintre actele lui de violenta. Nimeni n-ar crede ca acest barbat isi poate lovi sotia, care-si tinea copilul in brate, la numai doua luni dupa ce a devenit tata. Si nu s-a intamplat doar o data, ci s-a repetat chiar in prezenta unei persoane straine. Cea care a vazut cum ma batea Cove este chiar bona copilului”, a declarat prima soție a prezentatorului în urmă cu mai bine de zece ani.

Aceasta recunoaște că amândoi s-au certat, dar nu crede că trebuia să se recurgă și la violență.

„Cove are o problema. Este frustrat, a tinut mortis sa ma ingroape si pe mine si sa ma transforme intr-o frustrata. Tot ce-mi reprosa el mie era, de fapt, caracterizari de-ale lui. De fiecare data, pentru fiecare cearta, eu eram vinovata. Recunosc ca ne-am balacarit reciproc, dar in opinia mea nu trebuie sa se ajunga la violenta niciodata”, mai acuza femeia.

Maria Movileanu: „Nu și-a cerut scuze după ce m-a bătut”

Femeia spune că fostul ei soț nu a arătat niciodată vreo urmă de regret după ce o agresa fizic, Mai mult, ea este de părere că prezentatorul TV nu este capabil să țină o familie.

După divorțul de Maria Movileanu, Cove și-a refăcut viața alături de Florientina Ene, medic, cu care are doi copii.

„ Niciodata nu si-a cerut scuze dupa ce m-a batut. Spunea doar ca eu l-am provocat. Nu este capabil nici sa conduca o familie, nici sa o tina.

Stiu ca Gabi este mult mai serios in lume si incearca sa-si pastreze imaginea si sa nu si-o strice, daca s-ar fi purtat asa si acasa s-ar fi pastrat si familia”, mai declara la acea vreme Maria Movileanu.