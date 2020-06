In articol:

Diana Simion e fericită. Fosta soție a lui Răzvan Simion are, de ceva timp, o relație frumoasă cu un afacerist din Timișoara, oraș unde s-a mutat după despărțirea de prezentatorul tv.

În vreme ce Răzvan Simion s-a despărțit de Lidia Buble, femeia pentru care a divorțat de Diana Simion în urmă cu 5 ani, aceasta se pare că tocmai a fost cerută de soție.

Diana Simion, fosta soție a lui Răzvan Simion, cerută în căsătorie? Diana Simion a postat recent mai multe poze în care apare alături de bărbatul cu care formează un cuplu de ceva vreme. Cei doi se află, alături de copiii Dianei Simion, într-un parc de distracții în natură din Timiș.

În dreptul pozelor, Diana Simion a scris ”Locul in care ne-am (re)cunoscut”, iar imediat prietenii au început să dea mesaje de felicitări, semn că au înțeles mesajul. Unul dintre aceștia le urează ”casă de piatră”, iar iubitul Dianei Simion îi răspunde: ”să nu crezi că ai scăpat de dar”. Iar discuția continuă cu răspunsul prietenului. ”Sunt pregătit, anticipam momentul”, semn că apropiații se așteptau la o oficializare a relației dintre Diana Simion și iubitul ei.

Diana Simion a trecut printr-o perioadă dificilă după despărțirea de Răzvan Simion, tatăl celor doi copii ai săi, care a decis să plece de acasă și să înceapă o nouă viața alături de Lidia Buble.

Atunci, Diana Simion a vrut să lase în urmă trecutul și a plecat din București, mutându-se la Timișoara, orașul ei natal. A luat viața de la capăt alături de cei doi copii ai săi, iar după ce câțiva ani în care a apărut în public doar cu fata și băiatul ei, Diana Simion și-a regăsit fericirea în brațele altui bărbat.

În toamna lui 2019, presa a scris că fosta soție a lui Răzvan Simion are un iubit, un afacerist din Timișoara, patronul unui restaurant și al unui magazin de vinuri. Iar cel care confirmat atunci relația a fost chiar bărbatul, care a dat o declarațe pentru ziarul Click!.

”Avem o relație de câteva luni. Ne cunoaștem de vreo 20 de ani, însă abia acum câteva luni ne-am revăzut, cu ocazia unui eveniment, unde am socializat și s-a întâmplat ce se întâmplă în continuare. Sunt un om simplu, nu am averi, muncesc mult, îmi place să trăiesc liniștit. Diana mă ajută, ne susținem reciproc,”, a spus timișoreanul, care a specificat și faptul că se înțelege de minune cu copiii Dianei.

De cealaltă parte, Răzvan Simion nu este într-o perioadă fericită din viața lui. El a confirmat despărțirea de Lidia Buble printr-un mesaj pe pagina sa de socializare. „Astăzi Lidia nu mai este fericită lângă mine. Îi cer iertare pentru că la un moment dat am devenit insuficient. Şi mă iert şi pe mine pentru că nu am mai avut ce să ofer când poate ar mai fi fost multe de oferit. De mâine vreau să o văd pe Lidia fericită, vreau să îi sclipească ochii din nou în razele soarelui, aşa că îi redau libertatea. Plecăm amândoi într-o călătorie a regăsirii de sine. Dar separat. Mă iert pe mine pentru tot ce am fost şi pentru tot ce n-am fost... Suntem în continuare o echipă şi construim proiectul muzical şi în rest doi foşti iubiţi, actuali foarte buni prieteni. Am fost copil, am fost tânăr, iar astăzi sunt înţelept“, este mesajul de pe Instagram, prin care Răzvan justifică despărţirea de Lidia.