Fosta vedetă de la Dinamo, Steliano Filip a divorțat pentru că soția nu a vrut să treacă la religia penticostală! Acum, s-a logodit din nou: ”Am găsit persoana care mă completează”

Steliano Filip (28 de ani), fosta vedetă de la Dinamo, acum în Ungaria, la Mezokovesd, și-a revenit total pe plan personal. La doi ani de la divorțul de Bianca Marina, femeia cu care a avut o relație de șapte ani, acum, fotbalistul iubește din nou.

Steliano Filip i-a pus inelul pe deget noii sale partenere de viață, Fiviane Brânză

Fiviane Brânză i-a furat inima încât, el se pregătește de un nou mariaj, mai mult decât atât, în urmă cu câteva zile, s-a și logodit cu ea, în cadrul unei petreceri intime și de suflet.

”Pot spune că este femeia care mă face cel mai fericit în acest moment! Am găsit persoana care mă completează, am petrecut foarte mult timp împreună și am realizat că suntem făcuți unul pentru celălalt. Și eu, și Fiviane ne gândim și la căsătorie, ne dorim să formăm o familie frumoasă”, a spus Steliano Filip, citat de antenastars.

Ce a spus prima soție a lui Steliano Filip după divorț! ”Nu m-am regăsit, în primul rând, cu religia”

Steliano Filip a mai fost căsătorit cu Bianca Marina și au împreună o fetiță în vârstă de 5 ani, pe Anais Sophie. În ciuda divorțului, relația lor a rămas una cordială, de dragul micuței.

„Eu îl iubeam foarte mult pe Stelu, nu se punea problema, doar că nu puteam fi eu niciodată. Când am început să fiu eu, nu a mai mers. De ce să mă mulez eu de fiecare dată după o persoană? Mi s-a și spus că sunt exagerat de sinceră. Noi am încercat, chiar și ultimii doi ani. Am stat acolo chiar și când am simțit că s-a stins între noi. Stelu a fost bărbatul vieții mele, pe care încă îl respect și la care țin, și vreau să fim alături unul de celălalt pentru Anais. ”, a povestit Marina pentru digisport.ro. În plus, tânăra, a mai menționat și faptul că unul dintre motivele separării a fost religia.

”Nu m-am regăsit, în primul rând, cu religia. Asta a fost cam prima piedică între noi. Am încercat, dar nu, sunt OK așa cum sunt, ortodoxă. Am încercat și eu să merg în direcția asta, doar că eu nu m-am regăsit”, a mai menționat fosta soție a lui Steliano Filip, în urmă cu câteva luni.

Steliano Filip s-a botezat la 25 de ani și a trecut la altă religie. ” Părinții mei sunt penticostali și așteaptă de mult acest pas. Suntem 9 frați, iar eu sunt al doilea ca vârstă”

Religia despre care Bianca Marina povestea era cea penticostală. Steliano Filip s-a botezat în 2020.

“Fundașul stânga al celor de la Viitorul s-a botezat pe 5 ianuarie, înainte să plece în cantonamentul echipei lui Gică Hagi. Penticostal fiind, Filip a făcut acest pas la vârsta de 25 de ani, așa cum prevede religia sa”, a prezentat știrea gsp.ro.

Spre deosebire de ortodocși, penticostalii sunt botezați când ajung la vârsta maturității. În cazul lui Steliano, însoțit de toată familia sa, ceremonia a avut loc în localitate Beiuș, în fața a sute de membri ai Bisericii Penticostale.

„Părinții mei sunt penticostali și așteaptă de mult acest pas. Suntem 9 frați, iar eu sunt al doilea ca vârstă. Am jucat la Dinamo, am jucat la Hajduk Split și acum sunt la Viitorul. Am emoții mari acum”, a spus Steliano Filip după botez, în urmă cu trei ani!

Steliano Filip este un fotbalist român, care joacă pe post de wing half la Mezőkövesd-Zsóry SE în Nemzeti Bajnokság I. Totodată, acesta a evoluat de-a lungul timpului la cluburile: LPS Banatul, Avicola Buziaș, FC Maramureș, Dinamo, Hajduk Split, Dunărea Călărași, Viitorul Constanța și AE Larisa, iar potrivit Transfermarkt.com, cota sa de piață este 200.000 de euro.

