Foștii iubiți ai Roxanei Buzoiu sunt la cuțite! Andy Adetu vrea să se bată cu Bogdan Mocanu: "Să îți ceri scuze că ai vorbit despre familia mea urât" | EXCLUSIV

Andy Adetu a vorbit, cu sinceritate, despre femeile din viața lui și decizia de a nu se mai întoarce niciodată la vreuna dintre ele. Prezent în emisiunea ”Online Story by Cornelia Ionescu”, carismaticul bărbat a dezvăluit că s-a întâlnit la o cafea cu Roxana Țuțu înaintea meciului din gala RXF cu Kinga, dar doar atât.

Andy Adetu îl provoacă pe Bogdan Mocanu în cușcă

Andy a spus că a văzut lupta fetelor din cușcă, și întrebat dacă ar putea avea o relație cu Kinga, a răspuns direct că tânăra nu este genul lui, întrucât nu e feminină. Andy a lansat apoi și o provocare pentru o luptă viitoare cu Bogdan Mocanu în cușcă.

Se pare că flacăra conflictului dintre Bogdan Mocanu și Andy Adetu s-a reaprins. După contrele din show matrimonial la care au participat, cei doi își aruncă săgeți usturătoare în mediul online. Andy a venit în platoul WOWbiz și la provocat la luptă pe Bogdan.

"Văd că de ceva timp s-a reaprins conflictul nostru. Noi am avut un conflict la emisiunea la care am fost acum 3-4 ani, s-a reaprins conflictul în urma unor live-uri pe tiktok, dar eu nu am nimic cu el personal. Vreau doar să îmi rezolv conflictul ăsta în cușcă cu el, strict sportiv. Eu și acum dacă vine...vreau doar să își ceară scuze că a vorbit foarte urât și de familia mea pe live-uri pe tiktok. Eu nu am vorbit despre familia lui niciodată, am vorbit doar de el, ne-am pontat. Îl provoc pe Bogdan în cușcă. Bogdane, dacă ești pregătit, oricând te aștept în cușcă. Chiar dacă tu ai zis că nu îmi mai oferi șansa, nu-i problmeă, o rezolvăm și în altă parte, ne strângem, ne găsim, dar să fie totul organizat, frumos, ca să nu ne întâmpine și alte probleme. Eu nu am nimic cu tine, vreau doar să îți ceri scuze că ai vorbit de familia mea urât și atâta tot. Te aștept să accepți provocarea.", a declarat Andy Adetu.

Andy Adetu are o iubită misterioasă

Andy a dat din casă și despre situația lui amoroasă. Se pare că există cineva în viața lui, dar faptul că este persoană publică îi cam pune bețe în roate. Iată ce ne-a declarat Andy Adetu.

"N-am cum să trăiesc nici singur. Am pe cineva acolo lângă sufletul meu, dar vreau să țin cât mai departe de luminile astea puternice pe familia mea și relația mea, dacă am vreuna sau nu am. În general, oamenii strică ce e frumos și mai ales când ești cunoscut, încep intrigi și îmbârligături care pot duce la niște chestii în care ajungi să te desparți de acea femeie sau nu te mai poți înțelege. Lumea vine cu furtuni, cu neliniște, cu lucruri rele, vorbe urâte și îți aduce furtună în relație și în familie și e bine să ții mai la distanță chestia asta. Dacă aș da timpul înapoi, m-aș gândi de două ori dacă să mai apar la televizor. De multe ori mă gândesc că poate era mai bine să nu apar nicăieri și să duc o viață mai liniștită.", a dezvăluit Andy Adetu, la Online Story.

