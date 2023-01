Fostul iubit al Biancăi Pop, Florin Rusu, a trecut prin clipe cumplite! A fost salvat de la moarte, după ce a fost victima farmecelor: „Nu credeam în așa ceva”

In articol:

Până acum 5 luni, Florin Rusu a trecut prin clipe de coșmar, căci se confrunta cu diferite simptome și nu știa ce are, mai ales că a vizitat mai mulți medici, care nu i-au pus un diagnostic. O lungă perioadă de timp, cântărețul avea stări de rău și a slăbit 15 kilograme.

În cele din urmă, însă, fostul iubit al Biancăi Rus a apelat la ajutorul preoților, iar după câteva vizite, acesta a aflat că, de fapt, fusese victima farmecelor.

”Am avut o perioadă în care mă simțeam foarte, foarte rău, din toate punctele de vedere, atât fizic, cât și psihic. Am fost la o mulțime de medici, nu mi-au găsit absolut nimic, au zis că e totul ok, doar anxietăți, frici, dar am început să mă simt din ce în ce mai rău. Am căutat prin mai multe locuri, m-am dus și pe la preoți, unde dintre preoți mi-a zis că aș avea ceva făcut, eu care nu credeam în așa ceva niciodată”, a spus Florin Rusu, pentru Spynews.ro.

Florin Rusu a fost salvat de prietena sa din Ucraina

După ce a discutat și cu prietena sa care se ocupa cu magie albă și au început să lucreze împreună pentru a se vindeca, Florin Rusu a început să se

simtă din ce în ce mai bine, iar lucrurile au intrat pe un făgaș normal, după ce mai bine de un an s-a confruntat cu stări de rău.

Totul s-a sfârșit abia acum 5 luni. Deși a mers la mai mulți preoți, cea care l-a salvat cu adevărat a fost prietena lui din Ucraina.

”Când a început femeia aceea să lucreze cu mine mi-am dat seama și am putut să destind dintre ceva paranormal și ceva normal, după ce mi-a făcut acele descântece și ce mi-a dat să fac, am început să mă simt din nou bine, să-mi meargă lucrurile așa cum trebuie. (...)Până acum cinci luni am avut acele stări, dar în urmă cu un an și ceva, poate chiar doi an am început să mă simt rău. A durat ceva, m-am uscat pe picioare, am slăbit 15 kilograme în două săptămâni. Am fost la dezlegări, la preoți, la mănăstiri, dar femeia aceasta m-a ajutat foarte mult”, a mai spus Florin Rusu, pentru aceeași sursă.