Fostul socru al lui George Burcea, prima reacție după ce actorul a instigat la violență, în mediul online: "Plătește pentru ceea ce face"

George Burcea a iscat o adevărată controversă pe rețelele de socializare, după ce a spus, în urma unor critici primite, că femeile agresate își merită soarta. Printre cei care au avut ceva de comentat referitor la reacția halucinantă a actorului s-a numărat și fostul socru al bărbatului, care l-a taxat dur, prin intermediul unei declarații publice.

Săndel Bălan:"Plătește pentru ceea ce face"

Internetul a luat foc în urmă cu puțin timp, din cauza declarațiilor făcute de George Burcea, privind violența împotriva femeilor. Totul a pornit de la câteva critici pe care actorul le-a primit din partea unor urmăritoare, care l-au judecat pentru faptul că gătește pentru partenera lui.

Revoltat de mesajele primite, iubitul Vivianei Sposub nu a stat pe gânduri și a pornit o sesiune live pe contul personal, în care a instigat la agresiune: "Băi fetelor, băi femeilor, eu lupt cu voi, eu sunt pentru voi, eu sunt pentru înțelegere și dragoste și nu știu...înțelegerea cuplului și voi mă jigniți că eu gătesc? Păi fetelor, sincer vă spun, și închid cu lucrul ăsta, vă doresc să aveți bărbați care în momentul când vin de la muncă, să vă ia la palme! Cu mese, cu scaune, cu capace, cum îi dădea bunicii mele, bunicul.", a transmis George Burcea, pe contul lui personal.

Spusele actorului au ajuns și la urechile lui Săndel Bălan, fostul socru al acestuia, care a avut o reacție vehementă, privind întregul scandal iscat: "Mai devreme sau mai târziu, toți plătim pentru greșelile noastre. Plătește pentru ceea ce face, nu poți instiga la violență, să îți bați femeile sau iubitele, are și el două fiice.", a precizat Săndel Bălan, pentru Playtech-Impact.

George Burcea regretă declarațiile făcute

George Burcea a realizat că a greșit în momentul în care a pus la suflet criticile oamenilor și s-a lăsat pradă furiei. Actorul a mărturisit că regretă tot ceea ce a declarat și că se simte rușinat de comportamentul lui: "Am avut o reacție de care îmi este foarte rușine.

Am greșit în felul în care am reacționat, dar cea mai mare greșeală este că am spus niște lucruri la furie, cu care nu rezonez și care nu îmi fac deloc cinste, nici mie și niciunei femei.", a precizat iubitul Vivianei Sposub, pe rețelele de socializare.