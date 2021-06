Fostul soț al tinerei ucise astăzi în cartierul Militari, declarații în premieră: „Știam că nu are un trai bun.”

Ucigașul Andreei și-a luat viața la scurt timp după crima comisă [Sursa foto: Facebook] 21:18, iun 15, 2021 Autor: Alexandra Gabriela

Crima petrecută astăzi în cartierul Militari o va marca pe viață pe fetița Andreei. Cea mică va crește de acum fără mamă și alături de tatăl ei.

Fostul soț al Andreei este șocat de cele întâmplate și recunoaște că tânăra mama i s-a confesat în legătură cu situația ei amoroasă.

Bărbatul a spus că știa ca Andreea nu are o viață prea bună cu noul partener și că acesta ar fi bătut-o de mai multe ori.

“ Fetița avea 2 ani cand ne-am desparțit, dar am menținut legătura deoarece copilul nu are nicio vină. Știam că nu are un trai bun, mi-a zis că a bătut-o .” a declarat fostul soț al Andreei.

Andreea își dorea să rupă relația cu actualul iubit, însă el nu putea să accepte că fata vrea să pună stop.

Criminalul Andreei și-a luat viața la scurt timp după ce a omorât-o

După ce bărbatul a ucis-o pe Andreea prin lovituri de cuțit, de față cu fetița ei, acesta a fost dat în urmărire de către poliție.

Mascații și echipajele de poliție l-au căutat zeci de minute pe atacator.

" Astăzi, prin apel 112, Poliția Capitalei a fost sesizată cu privire la faptul că o femeie, de 23 de ani, a fost agresată ,în locuință, de către concubinul ei. La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul Secției 21 Poliție, precum și echipaj de prim ajutor. Femeia de 23 de ani prezenta mai multe leziuni și în pofida eforturilor medicilor, a fost declarat decesul. La fața locului cercetările sunt efectuate de procurorul criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București și polițiști ai Serviciului Omoruri, în vederea stabilirii situației de fapt. De asemenea, sunt efectuate verificări în vederea depistării bărbatului. Cercetările sunt efectuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București și Serviciul Omoruri din Poliția Capitalei, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de omor ” a declarat Poliția Capitalei printr-un comunicat.

Într-un final, bărbatul ucigaș a fost găsit fără suflare în propria casă. El și-a luat viața după crima pe care a comis-o.