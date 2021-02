Fotbalistul Mihai Constantinescu, de urgență la spital! A fost atacat și bătut de 12 bărbați necunoscuți: „I-au spart arcada”

In articol:

Scene de groază pentu Mihai Constantinescu, unul dintre cei mai înzestrați fotbaliști din lotul echipei Petrolul Ploiești. În timp ce se plimba liniștit alături de alți doi colegi de echipă oe stradă, a fost asaltat de mai mulți indivizi necunoscuți, care l-au bătut. Poliția anchetează acum cazul.

Fotbalistul Mihai Constantinescu a fost dus la spital

Incidentul a avut loc în jurul orei 19:00, pe 20 februarie, când tânărul de 18 ani și alți doi colegi de echipă, Mario Bratu și Cristian Lixandru, se plimbau liniștiți prin cartierul 9 mai din Ploiești, când, deodată, mai mulți indivizi necunoscuți au venit și l-au lovit în față pe Mihai Constantinescu. Tot el este cel care a aplat și serviciul de urgență 112 și a solicitat ajutorul forțelor de ordine.

Băiatul a fost lovit lovit în zona feței și a fost nevoie să fie internat la spital pentru ca medicii să-i trateze rănile.

Polițiștii fac acum investigații și se pare că până în acest moment au reușit să prindă doi suspecți. Tatăl băiatului a dat mai multe detalii despre incidentul în care a fost implicat fiul său.

„L-au atacat în spate la Profi, acolo în cartier, 10-12 inși. L-au luat pe nepregătite. I-au spart arcada. Nu i-au luat nimic din buzunar, cel puțin așa zice copilul. Am înțeles că Poliția a reținut doi inși. Erau camere de luat vederi pe acolo. Bine că nu a fost mai grav, eu m-am gândit la ce e mai rău. I-au dat niște palme, după care a venit unul din spate și i-a dat un pumn și i-a spart arcada. Am toate documentele. Copilul nu-i cunoaște, nu i-a mai văzut niciodată. Am înțeles că erau tineri, dar erau 10-12, era grup organizat. Să nu fie puși de cineva. Ceilalți colegi care erau cu el nu au luat bătaie deloc, numai el a luat. Ei au fugit. Acum se fac cercetări.

Ori au fost trimiși de cineva, nu știu ce să zic. Bine că nu s-a întâmplat ceva mai grav. A fost un grup organizat. A fost treabă de jumătate de oră. S-a întâmplat rapid. A ieșit din curte de aici și s-a întâmplat într-o jumătate de oră. Era un grup organizat”, a declarat Gabi Constantinescu, pentru ziare.com.

Mihai Constantinescu este jucător la echipa Petrolul Ploiești. De asemenea, acesta a fost convocat anul trecut și la echipa națională de juniori a României pentru meciul amical cu Serbia.