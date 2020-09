Răzvan Simion, vedetă de televiziune

Lidia Buble și Răzvan Simion s-au despărțit după cinci ani de relație. Anunțul a fost făcut în urmă cu câteva săptămâni chiar de către Răzvan. În prezent, vedeta Antenei 1 pare că și-a revenit după separarea de frumoasa cântăreață din Deva.

Cine este noua iubită a lui Răzvan Simion

El a fost surprins în compania unei brunete, alături de care a petrecut weekendul trecut în Turcia, potrivit site-ului Libertatea.com. Cei doi au fost fotografiați pe terasa unui hotel de cinci stele din Istanbul.

Întrebat de jurnaliști cine e misterioasa femeie, Răzvan a insinuat că ar fi vorba de fiica sa, Ianca. Totuși, părul scurt al brunetei indică faptul că nu poate fi vorba despre adolescenta de 16 ani.

Mai mult, Răzvan a evitat să confirme sau să infirme prezența brunetei de la masa sa. Potrivit martorilor Libertatea.ro, cei doi nu au împărtășit gesturi tandre în public și au avut un comportament discret unul față de celălalt.

Răzvan Simion, alături de noua iubită

Răzvan și Lidia și-au început relația după ce moderatorul a decis să divorțeze de soția sa. Deși avea doi copii, un băiat și o fată, prezentatorul a decis să își asculte inima și a început o poveste frumoasă alături de Lidia.

Cei doi și-au spus adio la începutul lunii iunie, când Răzvan a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

„Plecăm amândoi într-o călătorie a regăsirii de sine. Dar separat. Mă iert pe mine pentru tot ce am fost și pentru tot ce n-am fost… Suntem în continuare o echipă și construim proiectul muzical și în rest doi… foști iubiți… actuali foarte buni prieteni. Am fost copil, am fost tânăr, iar astăzi sunt înțelept. Viață frumoasă, suflețel”, a fost anunțul prezentatorului.