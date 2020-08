View this post on Instagram

NICIODATA sa nu iti fie rusine de cum arati si de cine esti. Nu conteaza ce zice lumea, ei nu vor fi acolo cand cazi. Fii puternica, ai incredere in tine, iubeste-te, fii mandra de ce esti, de cum arati si de cine esti. Daca tu ai o problema cu unul dintre aceste lucruri, rezolva aceasta problema acum. Du-te la sala, la psiholog, la un curs de specializare, schimba dieta, fa-ti un program, nu mai lasa lucrurile sa vina de la sine. Ia atitudine ca sa te regasesti pe tine, femeia perfecta. Dumnezeu nu face greseli! Esti perfecta! Du-te la oglinda acum si spune-ti: Sunt frumoasa, sunt sanatoasa, sunt iubita, sunt fericita si toate dorintele mele se indeplinesc! 💪🙏❤️ . . . #powerisinyou #wommenpower #hapiness #nature #summer #colors #flowers #lavanda foto: @kozmaattila