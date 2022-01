FOTO / Mira și-a schimbat total look-ul! Cum arată cântăreața acum? "Am avut foarte multe emoții în legătură cu acest look"

In articol:

Mira este una dintre cele mai îndrăgite artiste de la noi din țară. De-a lungul timpului, a scos hituri pe bandă rulantă și a colaborat cu nume mari din industria muzicală românească. Și pe social media este extrem de apreciată, fiind urmărită de 1,1 milioane de fani.

Mira, schimbare totală de look

Aceasta este foarte deschisă și nu se ferește să se arate “fără filtre” pe rețelele sociale.

Mira [Sursa foto: Instagram]

Deși postează zilnic tot ce face pe rețelele sociale, Mira a reușit să-și lase fanii cu gura căscată, după ce le-a arătat schimbarea de look pe care și-a făcut-o. Aceasta a publicat fotografii și clipuri în care se laudă cu noua ei înfățișare.

Este vorba despre o schimbare la nivelul părului, mai exact culoarea lui. Artista s-a vopsit mai închis, iar fanii au rămas înmărmuriți de cât de bine îi stă. Astfel, Mira nu se preocupă doar de cariera muzicală, ci și de aspectul fizic, fiind mereu fresh și în pas cu moda.

"Am avut foarte multe emoții în legătură cu acest look, pentru că mă gândeam să nu mă închidă foarte tare la față. Eram obișnuită cu șuvițe blonde. Nu am mai avut culoarea mea naturală de la 14-15 ani. Că voia, că nu voia mama, eu tot apăream cu șuvițe roz, verde, am fost copilul ăla. Am avut inclusiv semi-permanent în păr. Mă mir că mai am păr acum, bine, și extensii. Acum îmi dau seama cât de nebună era și maică-mea.", a povestit Mira pe contul ei de Instagram, la Instastory.

Se spune că atunci când îți schimbi look-ul, mai ales părul, încerci cât mai mult cu putință să treci peste o despărțire. Dacă este așa sau a vrut să meargă pe premisa "un nou an, o nouă eu", doar Mira știe.

Cum arată Mira fără machiaj?

Mira [Sursa foto: Instagram]

Mira nu se ascunde să le arate fanilor cum este ea atunci când nu urcă pe scenă. Cântăreața a publicat pe rețelele de socializare o fotografie în care nu poartă niciun strop de machiaj.

Mai mult, tânăra a ținut să specifice că nu îi este rușine să se afișeze cu micile "imperfecțiuni" la vedere, așa că a postat imaginea fără niciun filtru, mândrindu-se cu trăsăturile sale: "Eu după ce m-am dat jos de pe masa de la cosmetică. Eu fară niciun strop de machiaj+ câteva coșuri. Eu fără filtre. Îmi place să mă vedeți și așa.", a fost mesajul scris de Mira, în dreptul fotografiei de pe contul personal de Facebook.

