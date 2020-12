Fotografia care îi isterizează pe toți! Nimeni nu găsește pisica în acest brad de Crăciun

Stăpâna pisicii, în vârstă de 40 de ani, a căutat pisica peste tot prin casă. Sara a fost foarte îngrijorată după ce Moon, pisica ei, a dispărut fără urme din propria locuință. În tot acest timp, pisica femeii a urcat în pomul de Crăciun și a reușit să se camufleze printre decorațiunile bradului.

După aproximativ 13 săptămâni, femeia a privit mai îndeaproape bradul de Crăciun, pe care chiar ea l-a împodobit. La scurt timp, Sara a observat doi ochi care o spionează atent. După ce și-a găsit pisica, femeia a pozat bradul de Crăciun. Ulterior, Sara a postat imaginile pe rețelele de socializare, ca să-i testeze la rândul ei pe prietenii săi.

„Într-o zi o căutam pe Moon (n.r. numele pisicii) și nu era nicăieri. Am verificat bradul și nu am văzut-o, deoarece am împodobit pomul cu multe căprioare albe și pui de vulpe. Ea s-a ascuns în spatele lor, probabil vrea să fie separată de banda lor”, a povestit Sara amuzată.

Imaginea a devenit un test de atenție pentru internauți

Imaginile au devenit virale în mediul online. Ba mai mult, a devenit un adevărat test de atenție pentru internauți. Puțini reușesc să găsească pisica.

„Poza a fost împărtășită online pentru un pic de distracție. Prietenii mi-au trimis mesaje prin care m-au rugat să le spun unde este pisica din brad pentru că au înnebunit căutând-o. Unii dintre ei au stat mai bine de 10 minute uitându-se la imagine și nu au găsit-o”, a mai povestit femeia.

În prezent, Sara a aflat că pisica ei iubește să stea la înălțime. „Dacă nu fură baloanele cu care să se joace, este sus în copac. A adormit acolo de câteva ori. O scot direct dintre ramuri când o observ, pentru că aș urî să cadă. Cred că îi place să fie în copac pentru că poate vedea pe toată lumea, dar noi nu o putem vedea”, a explicat Sara.

