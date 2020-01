Andra și Vlăduța Lupău, două din artistele iubite ale României. Deși încă un nuhme nou în industrie, fanii Vlăduțeo Lupău cresc de la o zi la alta, iar tânăra artistă și-a găsit admiratori chiar și din rândul artiștilor consacrați.

Una dintre ele este nimeni alta decât Andra.

Cele două se admiră reciproc și de fiecare dată când se întâlnesc în culisele unui concert, se salută una pe cealaltă și se fotografiază.

La un din fotografii, internauții nu au putut decât sâ constate asemănarea izbitoare dintre cele două artiste. Mulți le-au spus că par surori gemene.

"Amândouă la un loc, iese ceva de vis!", "Parcă ați fi gemene", "Incredibil cât de mult semănați", au fost câteva din observațiile fanilor.

Vlăduţa Lupău a fost o studentă de nota 10 şi a încasat un premiu uriaş pentru activitatea ei academică

Vlăduţa Lupău a fost o studentă de nota 10, iar prestaţia sa pe băncile facultăţii a fost remarcată. În 2013, un mare producător de bere din Cluj-Napoca a oferit premii de excelență, în valoare de cţte 1.000 de lei, primilor 10 studenți care s-au remarcat în cadrul celor mai importante universități clujene, în anul universitar 2012-2013.

, s-a anunţat.

Vlăduţa Lupău a absolvit facultatea în 2015, dar nu a apucat să profeseze în domeniu pentru că s-a dedicate carierei de cântăreaţă de muzică populară. Vlăduța Lupău a ajuns în prim-plan recent, după ce Armin Nicoară, saxofonistul ei, a spus că ar fi avut o relație cu frumoasa cântăreață, lucru însă infirmat de ea. ”Nu am fost amanți! Am avut o relație familială, alături de părinții mei, părinții lui. L-am ajutat cât am putut. Ca să se facă mare… (…) Ai umbla cu unul care are corpul cât mâna ta?”, a spus artista pentru Cancan. Vlăduța Lupău a fost apărată de soțul său, Adrian Rus, care a afirmat că are încredere deplină în ea, printr-un mesaj dur trimis pe pagina lui de Facebook a lui Armin Nicoară.