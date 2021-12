Fotografia cu care Smiley a strâns mii de aprecieri. Ce mesaj puternic a vrut să transmită artistul? "Vreau să vă fac atenți"

In articol:

Smiley radiază de fericire de când a devenit tată și se bucură de fiecare moment petrecut în preajma fiicei lui. Artistul este tot mai recunoscător pentru familia pe care a reușit să și-o întemeieze alături de Gina Pistol, după ce ani întregi s-a focusat pe carieră.

În urmă cu puțin timp, cântărețul a ținut să le transmită un mesaj puternic celor care îl urmăresc, cu ocazia sărbătorilor de iarnă.

Smiley: "Încărunțim cu toții cândva"

Sărbătorile din acest an au căpătat o însemnătate aparte pentru Smiley, care de câteva luni se bucură de statutul de tătic. Artistul se consideră cu adevărat un om împlinit, pentru că a reușit să aibă familia și cariera mult visată. Cântărețul s-a gândit să împărtășească și cu cei de acasă gândurile din această perioadă, așa că postat un mesaj emoționant, prin intermediul căruia i-a îndemnat pe oameni să prețuiască fiecare moment al vieții: "Cu fotografia asta vreau să vă fac atenți că încărunțim cu toții cândva, iar asta e un moment în care putem să încetinim timpul, să mângâiem motanul, să mirosim bradul, să mâncam cozonacul, să împachetăm cadoul și să-l desfacem pe altul cu dinții pe afară, să privim pe geam și să ne bucurăm că în casă e cald.

Fotografia postată de Smiley [Sursa foto: Instagram]

Să ne dorim să ningă și să ne dorim, în general, tot ce știm că e greu de atins, căci apoi, din atingerea lor, ne vom da seama poate într-o altă iarnă că n-am încărunțit degeaba. Să fiți sănătoși și să vă bucurați de Sărbători, vă spun din Timp!", a scris Smiley, pe contul lui de Instagram.

Smiley și fiica lui [Sursa foto: Instagram]

Viața lui Smiley s-a schimbat radical de când este tată

Smiley a povestit într-un interviu recent că venirea pe lume a micuței Josephine le-a umplut casa de bucurie lui și partenerei sale. Artistul a recunoscut că viața i s-a schimbat radical de când are o familie, iar acest lucru l-a făcut să trăiască cu adevărat sentimentul de împlinire: "Sunt fericit, râd mult și sunt recunoscător. Nu sunt neapărat senzații noi, mereu le-am avut, mă bucur că le retrăiesc zi de zi și că ele au atins alte cote. Îmi place să mă joc, mă trezesc zâmbind și adorm tot așa. Am aflat că pot să fiu o „pernă” foarte bună și zi de zi, mai precis, seară de seară, mi se reconfirmă faptul că muzica are parcă somnifere în ea, dar și energizante, după caz (râde). (n.r. O zi din viața lor de familie) Începe cu zâmbete, îmbrățișări moi, joacă, povești.

Este foarte frumos dimineața, cel mai frumos. Seara nu reușesc mereu să fiu o piesă din puzzle, oricât m-aș strădui, dar și când reușesc, îmi place tot și particip la tot. Suntem într-o continuă revelație și bucurie, nicio expresie a ei nu seamănă cu alta, este foarte veselă, comunicativă, expresivă, fiecare zi cu ea vine cu o comoară în plus. Josephine a venit când a vrut Dumnezeu și, probabil, și când a vrut ea, nu știu asta, însă pentru noi a depășit nivelul de împlinire a dorinței, a fost mult mai mult decât atât.", a declarat Smiley, pentru libertateapentrufemei.ro.

