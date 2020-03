Aglomeratie intr-un autobuz din Brasov in plina pandemie de COVID-19

Celebrul politist din Brasov Marian Godina a postat o imagine cu aglomeratia dintr-un autobuz din Brasov. Desi era foarte devreme, mijlocul de transport in comun din orasul de sub poalele Tampei era plin. Zeci de oameni au ales sa ignore avertismentele si nu doar sa iasa din casa, ci sa circule cu autobuzul, in plina pandemie de COVID-19.

Fotografia dintr-un autobuz din Brasov care a devenit virala in plina pandemie de COVID-19. Marian Godina: "Azi, la ora 7.20"

"Am prieteni care imi tot zic de cateva zile sa scriu si eu pe pagina si sa indemn oamenii sa stea acasa. Trebuie sa fii cel putin naiv sa crezi ca oameni precum cei din poza de mai jos vor sta acasa de buna voie, la indemnul cuiva, fara sa fie obligati si chiar paziti.

Poza e de azi de la ora 7.20 dintr-un autobuz din Brasov. Unde se duceau si ce treaba urgenta aveau la ora aia, habar nu am", a scris Marian Godina pe pagina sa de Facebook.

Postarea lui Godina a strans mii de reactii, sute de comentarii si sute de share-uri, devenind virala intr-un timp record.

"Cei mai "relaxați " sunt cei care prezintă cel mai mare risc, si eu m-am întâlnit cu ei, nu înțeleg, asta este marea problemă...", a comentat o internauta.

"Si culmea, majoritatea persoane in vârstă! Se opreste in loc o țară/o lume intreaga pt a proteja persoanele in varsta . Dar ei...pleaca la plimbare . Atunci ce sa-i raspund eu adolescentei mele care in an de bac sta acasa si se chinuie sa invete , cand ma intreaba : "Mama, de ce ne chinuie pe noi pt acesti oameni iresponsabili?", a reactionat o alta femeie.